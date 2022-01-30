Знайдено тіло жінки, яка потонула в ополонці на Водохреща на очах у своїх двох дітей, чоловіка та друзів. Про те, що тіло вдалося знайти, повідомляють російські ЗМІ. Нагадаємо, трагедія сталася у Ленінградській області РФ.

Пошукова операція тіла 41-річної Анни Тупоршиної, зниклої після стрибка в саморобну купіль в Гатчинському районі Ленінградської області, була завершена 28 січня. Вранці цього дня рятувальники виявили тіло жінки в річці Оредеж – в кілометрі від ополонки, в яку пірнула росіянка. Воно знаходилося недалеко від Різдвяного моста на глибині півтора метри.

Раніше повідомлялося, що швидкість підводної течії Оредежі доходить до 3 м/с, і саме через це Анна так швидко пішла під лід. Цей же фактор ускладнював пошуки: невідомо було, де шукати тіло жінки.

Нагадаємо, що трагедія сталася 19 січня, у Водохреща, на річці Оредеж. Жінка пішла під воду на очах у чоловіка і дітей, ці кадри потрапили в мережу. Анна з головою пірнула в саморобну ополонку-купіль, але спливти не змогла, оскільки її затягнуло течією під лід. У пошуках загиблої були задіяні водолази Всеросійського товариства порятунку на водах Санкт-Петербурга і Ленінградської області.

У мережі опублікували фото з місця, де знайшли тіло потонулої на Водохреща. Пошуки тривали 9 днів. На місці виявлення тіла працювали фахівці, сюди ж були запрошені родичі потопельниці для впізнання.

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