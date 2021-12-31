Який сьогодні день 31 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 31 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

31 грудня — 31 грудня – 365-й день року за Григоріанським календарем (останній день року). До кінця року залишається 0 днів.

31 грудня – яке свято

31 грудня святкується Переддень Нового року. В деяких країнах 31 грудня є офіційним вихідним днем, а в інших, як 2021 року в Україні, скороченим робочим. Сьогодні ми звикли закінчувати рік саме 31 грудня, але так було не завжди. До того, як у світі прийняли григоріанський календар, різні країни користувалися різноманітними системами відліку часу. А тому кінець року часто припадав на різні дати.

Григоріанський календар, який для нас є звичним, запровадив Папа Римський Григорій XIII в жовтні 1582 року. Він був заснований на сонячних циклах і замінив собою римський календар (на місячних циклах). Цікавий факт: оскільки перехід до нового календаря не міг обійтися без виключення деяких днів. Наприклад, після 4 жовтня 1582 року одразу йшло 15 жовтня. Разом із новим календарем також було вирішено, що святкувати Новий рік тепер будуть 1 січня.

Також 31 грудня – Всесвітня година миру (або Медитація заради миру у всьому світі). Вперше глобальна медитація була проведена 1995 року. Це був задум доктора школи метафізики Барбари О’Гуїнн Кондрон (штат Міссурі, США). Традиційно медитацію проводять з 23:30 31 грудня до 12:30 1 січня.

Якщо ви також хочете приєднатися до медитації, вам знадобиться інструкція для початківців:

влаштуйтеся так, як вам зручно (поза значення не має);

увімкніть спокійну та тиху музику, яка вас не буде відволікати;

заплющіть очі (цей крок необов’язковий, але так легше);

зосередьтеся на диханні: відчуйте, як повітря спочатку потрапляє в ніс і потрапляє в легені, потім виходить (так потрібно відстежувати кожен подих);

намагайтеся думати лише про дихання, позбавтеся від інших думок, але не сердіться, якщо вони з’являться;

для першої спроби вистачить 10-15 хвилин.

31 грудня – іменини

Зоя, Марк, Михайло, Вусіріс, Гавдентій, Гай, Геласій, Іриней, Мартіна, Меланія, Немі, Олімпіодор, Олімпіодор, Саламін.

31 грудня – яке церковне свято

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святителя Модеста Єрусалимського.

Святитель Модест був настоятелем обителі Великого Феодосія, заснованої в IV столітті в Палестині. У цей період на Палестину та Сирію напали війська перського царя Хозроя. Його воїни, об’єднавшись із іудеями, вбили близько 90 тис. християн та зруйнували їхні храми. Взяли в полон Єрусалимського патріарха Захарію разом із іншими християнами та Хрестом Господнім. Тоді святому Модесту доручили керувати Єрусалимською Церквою. Він із честю поховав убитих ченців і разом із Олександрійським патріархом відновив зруйновані християнські святині.

Через 14 років Захарія разом із Хрестом Господнім повернувся з полону та посів своє місце. Після смерті патріарха Модеста був поставлений на його посаду. Помер святий у 637 році на 97 році життя.

День Святого Сильвестра

За легендою, в 314 році нашої ери Папа Римський Сильвестр I виловив жахливого монстра – старозавітного змія Левіафана. Вважалося, що у 1000 році цей монстр вирветься на волю та знищить світ. На щастя, цього не сталося — Сильвестр змія переміг і людей образити не дав.

Помер Сильвестр напередодні нового 336 року, 31 грудня 335 року. День смерті його вшановується як день Святого Сильвестра.

У кожній країні – свої традиції дня святого Сильвестра та передодня Нового року. В Австрії, наприклад, є звичай вигулювати цього дня свиню на повідцю, сподіваючись, що цей обряд принесе успіх. А в Німеччині заведено ворожити на свинці або олові: метал у старій ложці розтоплюють над полум’ям свічки і виливають у холодну воду, а потім за формою застиглого металу намагаються зрозуміти, що чекає того, хто ворожить у наступному році. Втім, ворожать не лише німці.

Дванадцята ніч

Дванадцятої ночі закінчується Йоль. Дванадцята ніч – це ніч народження нового року, нового життєвого циклу.

О дванадцятій ночі ворота світів відкриті, і всі їх жителі збираються в місці святкування Йоля, щоб веселим бенкетом вітати нове життя. Вважається, що це найбільш мирний час у році, коли навіть злі духи гідні поваги, вітання та святкового частування.

Існує повір’я, що свічки у вінку Йоля мають горіти всю ніч. Горіння свічок, їх світло і тепло принесуть у будинок щастя та вдачу.

31 грудня – цей день в історії

1695 — у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).

1807 — празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Чеських Будейовиць до Лінца).

1808 — французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.

1857 — указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.

1869 — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.

1899 — початок ефемеридного часу (року).

1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку.

1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.

1942 — «Бій у Баренцевому морі» або «Новорічний бій» між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера.

1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: «Золоті ворота», «Палац спорту», «Мечникова» (нині «Кловська»).

1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.

1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з’явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.

1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.

2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі — 509 м.

2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

Хто народився 31 грудня

1378 — Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III (1455–1458).

1596 — Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч України, святий.

1747 — Готфрід Август Бюргер, німецький поет, відомий баладою «Ленора» (1773).

1805 — Марі д’Агу (псевдонімом Даніель Стерн), французька письменниця. Дружина угорського композитора Ференца Ліста, теща німецького композитора Ріхарда Вагнера.

1842 — Джованні Больдіні, італійський художник доби декадансу.

1858 — Вінцас Кудірка (Vincas Kudirka), автор литовського національного гімну (Tautiška giesmė) († 1899).

1869 — Анрі Матісс (Henri Matisse), французький художник († 1954).

1880 — Джордж Маршалл, американський генерал, голова об’єднаного штабу союзників у роки 2-ї Світової війни, держсекретар США; розробив програму економічного відродження післявоєнної Європи («план Маршалла»).

1892 — Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму)

1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій «Оскар» і BAFTA

1948 — Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій «Греммі».

1965 — Ґун Лі, китайська акторка.

1984 — Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.

1987 — Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.

1990 — Патрік Чен, канадський фігурист, чемпіон світу.

1995 — Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Померли 31 грудня

1679 — Джованні Альфонсо Бореллі, італійський фізіолог, фізик, астроном і математик.

1877 — Гюстав Курбе, французький живописець, скульптор, графік.

1911 — Григорій Мясоєдов, український і російський живописець.

1917 — Федеріко Дзандоменегі, італійській художник, представник імпресіонізму. Син італійського скульптора П’єтро Дзандоменегі.

1931 — Ясинський Ієронім Ієронімович, письменник, перекладач, літературний критик українського походження.

1936 — Мігель де Унамуно, іспанський філософ, письменник, громадський діяч.

1991 — Бєлов Юрій Андрійович, радянський актор. Знявся у таких фільмах як: «Карнавальна ніч», «Королева бензоколонки», «Непіддатливі» та ін.

1993 — Звіад Гамсахурдіа, письменник, учений, дисидент, перший Президент Грузії (1991—1992).

1999 — Соломія Павличко, письменниця, публіцистка, автор праць з історії фемінізму, дочка Д. Павличка (*1958).

2004 — Олег Приходнюк, український археолог, доктор історичних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

2016 — Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України.

2020 — Робер Оссейн, французький кіноактор, театральний режисер.

Традиції, прикмети, заборони

Традиції

31 грудня у народі називають Новоліттям. Старий рік йде, новий приходить. Так і в житті починається новий життєвий етап.

Удень прибирають у будинку, сміття збирають і викидають у багаття, розведене на вулиці. Так можна очистити будинок від усього поганого, що було минулого року

У новорічну, найбільш магічну ніч підбивають підсумки минулого року і думають про майбутнє.

31 грудня наші предки називали по-різному: “Модеста”, “Худобохранителя” і “Покров худоби”, адже святитель Модест вважався покровителем домашньої худоби. Цього дня чоловіки збиралися разом за пивом, щоб відсвяткувати братчину, присвячену святому. Селяни зверталися до Модеста з молитвою, щоб він допоміг захистити худобу. Також наші пращури на Модеста, 31 грудня, передбачували майбутнє і свою долю. Для цього потрібно було лягти на тік, де хліб молотили, і слухати: якщо під людиною щось застукає, значить, її чекає смерть, а якщо задзвенить – весілля чи щось хороше.

Щоб 31 грудня залучити в своє життя талан та успіх, наші предки виконували такі дії:

придбати віник, обв’язати його червоною стрічкою та поставити в кутку кухні догори мітелкою;

залишити в новорічну ніч для домовика тарілку з салатом та келих з вином;

на вхідні двері повісити вінок з ялинкового гілля;

прийняти пізно ввечері ванну чи душ, щоб “змити” з себе весь негатив;

запалити в кімнаті свічку незадовго до Нового року;

попросити вибачення у рідних та друзів, яких ви могли образити в році, що минає.

Народні прикмети

Чим сильніші сьогодні морози, тим менші у майбутньому снігопади та хуртовини;

Погода цього дня віщує погоду в червні;

Східний чи південно-західний вітер принесе потепління;

Сніг не скрипить під ногами — чекай на відлигу.

Чого не можна робити

31 грудня забороняється залишати на видному місці ножі, щоб біси не порізали родинне щастя.

Не залишайте в відкритому посуді молоко, інакше всередину попадуть злі духи, які можуть нашкодити вашому здоров’ю.

Господиням 31 грудня заборонялося зашивати одяг, щоб весь наступний рік не займатися виправленням помилок.

Жінкам не можна було стригти волосся та нігті, щоб не накликати на себе біду та проблеми зі здоров’ям.

Не можна входити в Новий рік з боргами, тому варто 31 грудня віддати всі позичені гроші.

За святковим столом не можна сваритися, а якщо дійшло до конфлікту, то його потрібно вирішити і лише потім продовжувати святкування.

31 грудня не можна було бити посуд, інакше це призведе до невдач.

Не накривайте надто бідно святковий стіл, щоб наступного року не було матеріальних проблем.

Не викидайте з вікна чи балкона новорічну ялинку, бо це негативно позначиться на сімейному добробуті.

Якщо ви дотримуєтеся різдвяного посту, 31 грудня заборонялося ставити на стіл жирну їжу, м’ясо, молочні продукти.

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