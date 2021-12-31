Який сьогодні день 31 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 31 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.
31 грудня — 31 грудня – 365-й день року за Григоріанським календарем (останній день року). До кінця року залишається 0 днів.
31 грудня – яке свято
31 грудня святкується Переддень Нового року. В деяких країнах 31 грудня є офіційним вихідним днем, а в інших, як 2021 року в Україні, скороченим робочим. Сьогодні ми звикли закінчувати рік саме 31 грудня, але так було не завжди. До того, як у світі прийняли григоріанський календар, різні країни користувалися різноманітними системами відліку часу. А тому кінець року часто припадав на різні дати.
Григоріанський календар, який для нас є звичним, запровадив Папа Римський Григорій XIII в жовтні 1582 року. Він був заснований на сонячних циклах і замінив собою римський календар (на місячних циклах). Цікавий факт: оскільки перехід до нового календаря не міг обійтися без виключення деяких днів. Наприклад, після 4 жовтня 1582 року одразу йшло 15 жовтня. Разом із новим календарем також було вирішено, що святкувати Новий рік тепер будуть 1 січня.
Також 31 грудня – Всесвітня година миру (або Медитація заради миру у всьому світі). Вперше глобальна медитація була проведена 1995 року. Це був задум доктора школи метафізики Барбари О’Гуїнн Кондрон (штат Міссурі, США). Традиційно медитацію проводять з 23:30 31 грудня до 12:30 1 січня.
Якщо ви також хочете приєднатися до медитації, вам знадобиться інструкція для початківців:
- влаштуйтеся так, як вам зручно (поза значення не має);
- увімкніть спокійну та тиху музику, яка вас не буде відволікати;
- заплющіть очі (цей крок необов’язковий, але так легше);
- зосередьтеся на диханні: відчуйте, як повітря спочатку потрапляє в ніс і потрапляє в легені, потім виходить (так потрібно відстежувати кожен подих);
- намагайтеся думати лише про дихання, позбавтеся від інших думок, але не сердіться, якщо вони з’являться;
- для першої спроби вистачить 10-15 хвилин.
31 грудня – іменини
- Зоя, Марк, Михайло, Вусіріс, Гавдентій, Гай, Геласій, Іриней, Мартіна, Меланія, Немі, Олімпіодор, Олімпіодор, Саламін.
31 грудня – яке церковне свято
Віряни сьогодні вшановують пам’ять святителя Модеста Єрусалимського.
Святитель Модест був настоятелем обителі Великого Феодосія, заснованої в IV столітті в Палестині. У цей період на Палестину та Сирію напали війська перського царя Хозроя. Його воїни, об’єднавшись із іудеями, вбили близько 90 тис. християн та зруйнували їхні храми. Взяли в полон Єрусалимського патріарха Захарію разом із іншими християнами та Хрестом Господнім. Тоді святому Модесту доручили керувати Єрусалимською Церквою. Він із честю поховав убитих ченців і разом із Олександрійським патріархом відновив зруйновані християнські святині.
Через 14 років Захарія разом із Хрестом Господнім повернувся з полону та посів своє місце. Після смерті патріарха Модеста був поставлений на його посаду. Помер святий у 637 році на 97 році життя.
День Святого Сильвестра
За легендою, в 314 році нашої ери Папа Римський Сильвестр I виловив жахливого монстра – старозавітного змія Левіафана. Вважалося, що у 1000 році цей монстр вирветься на волю та знищить світ. На щастя, цього не сталося — Сильвестр змія переміг і людей образити не дав.
Помер Сильвестр напередодні нового 336 року, 31 грудня 335 року. День смерті його вшановується як день Святого Сильвестра.
У кожній країні – свої традиції дня святого Сильвестра та передодня Нового року. В Австрії, наприклад, є звичай вигулювати цього дня свиню на повідцю, сподіваючись, що цей обряд принесе успіх. А в Німеччині заведено ворожити на свинці або олові: метал у старій ложці розтоплюють над полум’ям свічки і виливають у холодну воду, а потім за формою застиглого металу намагаються зрозуміти, що чекає того, хто ворожить у наступному році. Втім, ворожать не лише німці.
Дванадцята ніч
Дванадцятої ночі закінчується Йоль. Дванадцята ніч – це ніч народження нового року, нового життєвого циклу.
О дванадцятій ночі ворота світів відкриті, і всі їх жителі збираються в місці святкування Йоля, щоб веселим бенкетом вітати нове життя. Вважається, що це найбільш мирний час у році, коли навіть злі духи гідні поваги, вітання та святкового частування.
Існує повір’я, що свічки у вінку Йоля мають горіти всю ніч. Горіння свічок, їх світло і тепло принесуть у будинок щастя та вдачу.
31 грудня – цей день в історії
- 1695 — у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).
- 1807 — празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Чеських Будейовиць до Лінца).
- 1808 — французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.
- 1857 — указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.
- 1869 — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.
- 1899 — початок ефемеридного часу (року).
- 1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку.
- 1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
- 1942 — «Бій у Баренцевому морі» або «Новорічний бій» між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера.
- 1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
- 1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: «Золоті ворота», «Палац спорту», «Мечникова» (нині «Кловська»).
- 1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.
- 1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з’явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.
- 1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.
- 2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі — 509 м.
- 2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.
Хто народився 31 грудня
- 1378 — Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III (1455–1458).
- 1596 — Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч України, святий.
- 1747 — Готфрід Август Бюргер, німецький поет, відомий баладою «Ленора» (1773).
- 1805 — Марі д’Агу (псевдонімом Даніель Стерн), французька письменниця. Дружина угорського композитора Ференца Ліста, теща німецького композитора Ріхарда Вагнера.
- 1842 — Джованні Больдіні, італійський художник доби декадансу.
- 1858 — Вінцас Кудірка (Vincas Kudirka), автор литовського національного гімну (Tautiška giesmė) († 1899).
- 1869 — Анрі Матісс (Henri Matisse), французький художник († 1954).
- 1880 — Джордж Маршалл, американський генерал, голова об’єднаного штабу союзників у роки 2-ї Світової війни, держсекретар США; розробив програму економічного відродження післявоєнної Європи («план Маршалла»).
- 1892 — Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму)
- 1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій «Оскар» і BAFTA
- 1948 — Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій «Греммі».
- 1965 — Ґун Лі, китайська акторка.
- 1984 — Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.
- 1987 — Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.
- 1990 — Патрік Чен, канадський фігурист, чемпіон світу.
- 1995 — Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
Померли 31 грудня
- 1679 — Джованні Альфонсо Бореллі, італійський фізіолог, фізик, астроном і математик.
- 1877 — Гюстав Курбе, французький живописець, скульптор, графік.
- 1911 — Григорій Мясоєдов, український і російський живописець.
- 1917 — Федеріко Дзандоменегі, італійській художник, представник імпресіонізму. Син італійського скульптора П’єтро Дзандоменегі.
- 1931 — Ясинський Ієронім Ієронімович, письменник, перекладач, літературний критик українського походження.
- 1936 — Мігель де Унамуно, іспанський філософ, письменник, громадський діяч.
- 1991 — Бєлов Юрій Андрійович, радянський актор. Знявся у таких фільмах як: «Карнавальна ніч», «Королева бензоколонки», «Непіддатливі» та ін.
- 1993 — Звіад Гамсахурдіа, письменник, учений, дисидент, перший Президент Грузії (1991—1992).
- 1999 — Соломія Павличко, письменниця, публіцистка, автор праць з історії фемінізму, дочка Д. Павличка (*1958).
- 2004 — Олег Приходнюк, український археолог, доктор історичних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
- 2016 — Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України.
- 2020 — Робер Оссейн, французький кіноактор, театральний режисер.
Традиції, прикмети, заборони
Традиції
- 31 грудня у народі називають Новоліттям. Старий рік йде, новий приходить. Так і в житті починається новий життєвий етап.
- Удень прибирають у будинку, сміття збирають і викидають у багаття, розведене на вулиці. Так можна очистити будинок від усього поганого, що було минулого року
- У новорічну, найбільш магічну ніч підбивають підсумки минулого року і думають про майбутнє.
31 грудня наші предки називали по-різному: “Модеста”, “Худобохранителя” і “Покров худоби”, адже святитель Модест вважався покровителем домашньої худоби. Цього дня чоловіки збиралися разом за пивом, щоб відсвяткувати братчину, присвячену святому. Селяни зверталися до Модеста з молитвою, щоб він допоміг захистити худобу. Також наші пращури на Модеста, 31 грудня, передбачували майбутнє і свою долю. Для цього потрібно було лягти на тік, де хліб молотили, і слухати: якщо під людиною щось застукає, значить, її чекає смерть, а якщо задзвенить – весілля чи щось хороше.
Щоб 31 грудня залучити в своє життя талан та успіх, наші предки виконували такі дії:
- придбати віник, обв’язати його червоною стрічкою та поставити в кутку кухні догори мітелкою;
- залишити в новорічну ніч для домовика тарілку з салатом та келих з вином;
- на вхідні двері повісити вінок з ялинкового гілля;
- прийняти пізно ввечері ванну чи душ, щоб “змити” з себе весь негатив;
- запалити в кімнаті свічку незадовго до Нового року;
- попросити вибачення у рідних та друзів, яких ви могли образити в році, що минає.
Народні прикмети
- Чим сильніші сьогодні морози, тим менші у майбутньому снігопади та хуртовини;
- Погода цього дня віщує погоду в червні;
- Східний чи південно-західний вітер принесе потепління;
- Сніг не скрипить під ногами — чекай на відлигу.
Чого не можна робити
- 31 грудня забороняється залишати на видному місці ножі, щоб біси не порізали родинне щастя.
- Не залишайте в відкритому посуді молоко, інакше всередину попадуть злі духи, які можуть нашкодити вашому здоров’ю.
- Господиням 31 грудня заборонялося зашивати одяг, щоб весь наступний рік не займатися виправленням помилок.
- Жінкам не можна було стригти волосся та нігті, щоб не накликати на себе біду та проблеми зі здоров’ям.
- Не можна входити в Новий рік з боргами, тому варто 31 грудня віддати всі позичені гроші.
- За святковим столом не можна сваритися, а якщо дійшло до конфлікту, то його потрібно вирішити і лише потім продовжувати святкування.
- 31 грудня не можна було бити посуд, інакше це призведе до невдач.
- Не накривайте надто бідно святковий стіл, щоб наступного року не було матеріальних проблем.
- Не викидайте з вікна чи балкона новорічну ялинку, бо це негативно позначиться на сімейному добробуті.
- Якщо ви дотримуєтеся різдвяного посту, 31 грудня заборонялося ставити на стіл жирну їжу, м’ясо, молочні продукти.
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