Вперше в історії людині пересадили серце свині. Операцію провели у США, повідомляє NNS, посилаючись на «Радіо Свобода». Подія може стати переломною у медицині.

У США медики вперше здійснили успішну трансплантацію людині серця генетично модифікованої свині. Пересадку серця провели 7 січня 57-річному Девіду Беннету в медичному центрі університету Меріленда.

Беннет погодився на експериментальну процедуру після того, як усі інші способи лікування виявилися неефективними і він не міг отримати донорське серце через надто поганий стан здоров’я.

«Вибір був простий: померти чи зробити цю трансплантацію, – сказав Девід Беннет перед операцією. – Я хочу жити. Я знаю, це стрибок у невідоме. Але це мій єдиний вибір».

Лікарі поки що не беруться робити прогнози, але фахівці говорять про те, що ця процедура може стати переломною подією.

Серце належало свині, яка була генетично змінена, щоб усунути ген, який виробляє певний цукор, який може викликати сильну імунну відповідь і відторгнення органів. Лікарі також давали пацієнтові ліки разом зі звичайними препаратами проти відторгнення, щоб придушити імунну систему і запобігти відторгненню органу.

Минулого року понад 41 тисяча американців отримали донорський орган. Майже чотирьом тисячам американців провели трансплантацію серця. Але потенційний попит на донорські органи набагато вищий. В останнє десятиліття активно ведуться експерименти зі свинями, в ході яких за допомогою генної інженерії вчені намагаються вивести тварин, органи яких не відторгатимуться організмом людини.

Поки що незрозуміло, наскільки успішними будуть ці експерименти, оскільки проблема відторгнення органів існує у багатьох випадках пересадки органів від людини людині.

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