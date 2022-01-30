Вакансії у криптоіндустрії: їх кількість зросла у 4 рази – кого шукають

Вакансії у криптоіндустрії активно захоплюють ринок праці, адже бурхливо розвивається і сама сфера. У LinkedIn зафіксували рекордне зростання вакансій в криптопроектах. Вони обігнали інші популярні сфери, наприклад технології. При цьому компанії чекають фахівців різних професій, які безпосередньо не пов’язані з криптовалютами, пише Finance.ua, передає NNS.
Популярна соцмережа для професіоналів LinkedIn представила цікавий звіт. З нього випливає, що у 2021 році індустрія криптовалют залучила рекордну кількість нових кадрів.
Сервіс проаналізував вакансії, в яких фігурують слова «біткойн», «блокчейн», «ефіріум» та ін. У порівнянні з 2020 роком їх кількість зросла на 395% — тобто, майже в 4 рази. Для порівняння, загальна технічна сфера за той же період показала приріст всього на 98%.
Вакансії у криптоіндустрії: що пропонують роботодавці
Кого шукають криптопроекти. Великий пласт оголошень пов’язаний з програмним забезпеченням і фінансами. Але таланти шукають і в інших галузях. Сюди відносяться:
- бухгалтерський облік;
- консалтинг;
- кадрове діловодство;
- маркетолог;
- працівники сфери ЗМІ;
- фахівці з комп’ютерного обладнання тощо.
Фахівці вважають, що це лише початок великого буму в екосистемі цифрових активів. Багато першокласних спеціалістів переходять із традиційних сфер в криптографію. У цьому на власному досвіді вже переконалася компанія Microsoft – більше 100 їх співробітників «втекли» в проекти, пов’язані з метавсесвітами.
Для довідки: криптоіндустрія – що це
Цифрова революція триває, та людство активно винаходить нові сучасні рішення. Одним із таких рішень стало прийняття світом віртуальних активів через їх масштабне визнання та наділення певним кредитом довіри. Так, у 2009 році світ уперше дізнався про блокчейнтехнологію та її застосування під час організації обігу біткоїнів, із цього й почалася ера криптовалют.
Основою криптоіндустрії є криптовалюта
Криптовалюта (криптографічна валюта) — умовне визначення віртуальних активів, емісія та облік яких виконується децентралізованою системою в автоматичному режимі без впливу сторонніх осіб. Ідея криптовалют багато в чому побудована на технології блокчейну.
Біткоїн — це найвідоміша криптовалюта, яка на сьогодні має найбільшу капіталізацію. Саме біткоїн вивів криптоіндустрію на новий рівень. На нього не впливають ані фінансові регулятори, ані банки.
Отримати біткоїн можна в декілька способів:
- видобувати його самостійно (майнити);
- купити за фіатну (реальну) валюту;
- отримати як розрахунок за товари, роботи та послуги.
Інший різновид криптовалюти — альткоїни. Це будьяка криптовалюта, крім біткоїна. Наразі їх існує кілька тисяч, і кожен вид має свої відмінності від класичного «бітка». Найвідоміший — Ethereum (ETH) — створено на основі окремої платформи на базі блокчейну з однойменною назвою.
Після популяризації криптовалюти її вартість збільшилась у десятки, а в деяких випадках — у сотні разів, таким чином спровокувавши розвиток криптоіндустрії та створивши нові сфери для заробітку.
Серед найпопулярніших видів діяльності з криптовалютами:
- майнінг — це видобуток криптовалют;
- криптотрейдинг — це діяльність гравців на криптобіржах (отримання прибутку, виграючи на різниці в цінах);
- криптоінвестування — вкладання коштів безпосередньо в криптовалюти або пов’язані з криптосферою види діяльності.
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