Вакансії у криптоіндустрії: їх кількість зросла у 4 рази – кого шукають

Вакансії у криптоіндустрії активно захоплюють ринок праці, адже бурхливо розвивається і сама сфера. У LinkedIn зафіксували рекордне зростання вакансій в криптопроектах. Вони обігнали інші популярні сфери, наприклад технології. При цьому компанії чекають фахівців різних професій, які безпосередньо не пов’язані з криптовалютами, пише Finance.ua, передає NNS.

Популярна соцмережа для професіоналів LinkedIn представила цікавий звіт. З нього випливає, що у 2021 році індустрія криптовалют залучила рекордну кількість нових кадрів.

Сервіс проаналізував вакансії, в яких фігурують слова «біткойн», «блокчейн», «ефіріум» та ін. У порівнянні з 2020 роком їх кількість зросла на 395% — тобто, майже в 4 рази. Для порівняння, загальна технічна сфера за той же період показала приріст всього на 98%.

Вакансії у криптоіндустрії: що пропонують роботодавці

Кого шукають криптопроекти. Великий пласт оголошень пов’язаний з програмним забезпеченням і фінансами. Але таланти шукають і в інших галузях. Сюди відносяться:

бухгалтерський облік;

консалтинг;

кадрове діловодство;

маркетолог;

працівники сфери ЗМІ;

фахівці з комп’ютерного обладнання тощо.

Фахівці вважають, що це лише початок великого буму в екосистемі цифрових активів. Багато першокласних спеціалістів переходять із традиційних сфер в криптографію. У цьому на власному досвіді вже переконалася компанія Microsoft – більше 100 їх співробітників «втекли» в проекти, пов’язані з метавсесвітами.

Для довідки: криптоіндустрія – що це

Цифрова революція триває, та людство активно винаходить нові сучасні рішення. Одним із таких рішень стало прийняття світом віртуальних активів через їх масштабне визнання та наділення певним кредитом довіри. Так, у 2009 році світ уперше дізнався про блокчейн­технологію та її застосування під час організації обігу біткоїнів, із цього й почалася ера криптовалют.

Основою криптоіндустрії є криптовалюта

Криптовалюта (криптографічна валюта) — умовне визначення віртуальних активів, емісія та облік яких виконується децентралізованою системою в автоматичному режимі без впливу сторонніх осіб. Ідея криптовалют багато в чому побудована на технології блокчейну.

Біткоїн — це найвідоміша криптовалюта, яка на сьогодні має найбільшу капіталізацію. Саме біткоїн вивів криптоіндустрію на новий рівень. На нього не впливають ані фінансові регулятори, ані банки.

Отримати біткоїн можна в декілька способів:

видобувати його самостійно (майнити);

купити за фіатну (реальну) валюту;

отримати як розрахунок за товари, роботи та послуги.

Інший різновид криптовалюти — альткоїни. Це будь­яка криптовалюта, крім біткоїна. Наразі їх існує кілька тисяч, і кожен вид має свої відмінності від класичного «бітка». Найвідоміший — Ethereum (ETH) — створено на основі окремої платформи на базі блокчейну з однойменною назвою.

Після популяризації криптовалюти її вартість збільшилась у десятки, а в деяких випадках — у сотні разів, таким чином спровокувавши розвиток криптоіндустрії та створивши нові сфери для заробітку.

Серед найпопулярніших видів діяльності з криптовалютами:

майнінг — це видобуток криптовалют;

криптотрейдинг — це діяльність гравців на криптобіржах (отримання прибутку, виграючи на різниці в цінах);

криптоінвестування — вкладання коштів безпосередньо в криптовалюти або пов’язані з криптосферою види діяльності.

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