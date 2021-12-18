В Індії мавпи вбили 250 собак через помсту: собаки загризли їх дитинча (відео)

В Індії мавпи вбили 250 собак через помсту. Про це пише видання The Mirror, передає NNS.

В Індії в селах Маджалгаон та Лавел мавпи через помсту вбили близько 250 собак та почали нападати на людей. Причиною стало те, що зграя тварин до смерті загризла дитинча мавпи.

Відомо, що примати оточували собак, затягували їх на дахи та дерева і скидали з висоти. Для багатьох чотирилапих травми, отримані внаслідок падіння, виявилися смертельними.

Місцеві жителі намагалися врятувати їх від мавп і при цьому зазнали травм.

У Лавелі примати практично винищили популяцію собак та перемкнули свою увагу на дітей. Так, вони схопили на вулиці 8-річного школяра, якого люди змогли відбити, закидавши тварин камінням.

І діти, і дорослі змушені були рятуватися втечею від мавп, повідомляє Daily Mail. Собаки, що залишилися в живих, намагалися їх захистити.

Собаки намагалися відігнати приматів від людей.

Жителі села зверталися до Департаменту лісового господарства з вимогою відловити мавп-вбивць і взяти ситуацію під контроль, проте послані до села поліцейські не змогли впіймати жодної тварини.

Після цього жителі Лавула спробували встати на захист собак, але мавпи зіштовхнули з дахів будинків кількох чоловіків, які намагалися до них дістатися. Напади на людей і собак з боку мавп продовжуються.

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