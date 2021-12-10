З літньої Олімпіади хочуть виключити три види спорту

Міжнародний олімпійський комітет може виключити з програми літньої Олімпіади три види спорту.

France 24 наводить заяву президента МОК Томаса Баха, пише Українська правда, передає NNS.

Йдеться про бокс, важку атлетику та сучасне п’ятиборство.

В МОК пояснили, що розглядають варіант із заміною цих видів спорту на більш цікаві для молоді.

Зокрема, йдеться про скелелазіння, серфінг та скейтбординг, які дебютували на Іграх в 2020 році у Токіо, проте не як основні, а як додаткові.

Пропозицію про заміну видів спорту МОК планує озвучити на сесії, що відбудеться 31 січня 2022 року.

Якщо її погодять, то олімпійську програму оновлять перед Іграми у Лос-Анджелесі, що відбудуться у 2028 році.

Важка атлетика увійшла у програму Олімпійських ігор у 1896 році, сучасне п’ятиборство – з 1912-го, а бокс – з 1920 року. Це одні із найстаріших видів спорту на Олімпіаді.