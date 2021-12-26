Окрім олів`є та “Шуби”, новорічний стіл в СРСР не обходився без святкового салату “Ненажера”. Назва говорить сама за себе – зупинитись буде важко.

Салат Ненажера

Рецептом радянського салату “Ненажера” поділився кухар Сергій Поканевич. Опубліковано в Instagram.

Інгредієнти:

цибуля – 1 шт

морква – 1 шт

куряче філе – 2 шт

огірки мариновані – 100 г

майонез – 3 ст. л.

сіль, перець

Спосіб приготування:

1. Моркву та цибулю порізати кубиками. Обсмажити до м`якості.

2. Порізати куряче філе та обсмажити разом з овочами. Посолити та поперчити.

3. Вичавити часник.

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4. Окремо порізати огірки кубиком.

5. Змішати смажені інгредієнти разом з огірками.

6. Заправити майонезом.

Про це NNS дізнався з повідомлення “Обозреватель”

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