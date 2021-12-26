Окрім олів`є та “Шуби”, новорічний стіл в СРСР не обходився без святкового салату “Ненажера”. Назва говорить сама за себе – зупинитись буде важко.
Салат Ненажера
Рецептом радянського салату “Ненажера” поділився кухар Сергій Поканевич. Опубліковано в Instagram.
Інгредієнти:
- цибуля – 1 шт
- морква – 1 шт
- куряче філе – 2 шт
- огірки мариновані – 100 г
- майонез – 3 ст. л.
- сіль, перець
Спосіб приготування:
1. Моркву та цибулю порізати кубиками. Обсмажити до м`якості.
2. Порізати куряче філе та обсмажити разом з овочами. Посолити та поперчити.
3. Вичавити часник.
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4. Окремо порізати огірки кубиком.
5. Змішати смажені інгредієнти разом з огірками.
6. Заправити майонезом.
Про це NNS дізнався з повідомлення “Обозреватель”
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