ВООЗ закликає країни скасувати обмеження на міжнародні поїздки

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виступила за ослаблення чи скасування обмежень на міжнародні поїздки.

Подібні заходи здебільшого показали свою неефективність у боротьбі з поширенням коронавірусу, йдеться у заяві комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій, передає NNS.

Представники організації зазначають, що заборона на переміщення не впливає на поширення COVID-19, що підтвердила ситуація зі штамом «омікрон».

Практика показала, незважаючи на закриття кордонів, випадки зараження новим варіантом коронавірусу все одно реєструються по всьому світу.

Крім того, надто жорсткі умови відвідування країн «сприяють економічному та соціальному стресу, з яким стикаються держави». Тому необхідно переглянути політику міжнародних перевезень.

У ВООЗ виступають за те, щоб вводити антиковидні вимоги, такі як дотримання карантину, щеплення, тестування, носіння захисних масок не глобально, а ґрунтуючись на оцінці епідеміологічних ризиків. При цьому подібні заходи не повинні стати фінансовим тягарем для мандрівників.

Організація також рекомендувала державам не використати вакцинацію як єдину умову в’їзду.

«Підтвердження імунізації проти COVID-19 не може бути єдиною умовою, що дозволяє здійснювати міжнародні поїздки з огляду на обмежений глобальний доступ до препаратів та нерівномірний їх розподіл у світі», йдеться у повідомленні.

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