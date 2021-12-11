Вчені винайшли COVID-жуйку: як вона працює

Боротьба з коронавірусом вийшла на новий рівень. Вчені винайшли COVID-жуйку, яка нейтралізує коронавірус в слині.

Про це повідомляє CNBC, з посиланням на УНІАН передає NNS.

“SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і ми знаємо, що коли хтось заражений чхає, кашляє або говорить, частина цього вірусу може досягти інших. Ця жуйка дає можливість нейтралізувати вірус в слині”, зазначив автор дослідження Генрі Деніела.

За його словами, жуйка допоможе зменшити передачу вірусу.

Жуйка містить у своєму складі білок ACE2, який запобігає проникненню вірусів або вірусних частинок в клітини, може блокувати рецептор ACE2 в клітинах або зв’язатися з білком спайк.

Вчені провели дослідження на зразках слини пацієнтів з COVID-19. Її піддали впливу ACE2 та виявили, що рівні вірусної РНК різко знизилися.

Тепер вчені працюють над тим, щоб отримати дозвіл на проведення клінічного випробування.

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