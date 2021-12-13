Вчені дізналися, як насправді коти сприймають людей

Коти – найпопулярніші та водночас найзагадковіші хатні улюбленці. Їх поведінка часто не дає прямої відповіді, як насправді вони ставляться до хазяїна, чи люблять вони його та чи відчувають прив’язаність.

The Gurdian вияснило у спеціалістів, що насправді думають про нас коти. Про це NNS дізнався з повідомлення novyny.live.

З собаками простіше

Собаки та коти – найпоширеніші тварини, яких люди заводять вдома. Втім, собак вченим дослідити значно простіше, адже вони за межами своєї території будуть почуватися вільно та безпечно, якщо поруч буде хазяїн.

З котами інша справа – вони дуже прив’язані до своєї території, тому їхня поведінка одразу змінюється, що не дозволяє вченим добре їх дослідити у лабораторіях. Тому за поведінкою котів спостерігали вдома, тож дослідникам вдалося дійти певних висновків.

Коти хвилюються за нас

Вчений доктор Сахо Такагі з Кіотського університету дійшов висновку, що коти здатні відстежувати місцезнаходження своїх господарів за голсоом, навіть коли люди не у їх полі зору. Для цього провели експеримент: кішок залишили у знайомій їм кімнаті та придбали два динаміка. Один залишили в кімнаті з котами, а інший поза її межами. Згодом через динаміки звучав голос господаря, голоси незнайомих людей та різний шум. Як виявилось, коти дуже здивувалися та поводили себе вкрай стурбовано, коли чули голос господаря.

Як коти виражають свою любов

Часто люди думають, що котам потрібно лише житло та їжа від нас і вони не здатні любити та цінувати господаря так, як собаки. Втім, доктор Сіракуза переконує, що коти прив’язуються до людей так само, як і до інших тварин. Особливо цей зв’язок стає міцним, якщо кіт виріс змалечку з кимось. Просто коти не здатні проявляти свою прив’язаність так яскраво та виражено, як собаки.

Але кіт, наприклад, може показувати свою любов та довіру іншими способами: знаходитись з вами в одній кімнаті, тертися головою, підходити до хазяїна. Якщо кіт дуже тактильний, він може навіть спати з вами в одному ліжку та навіть не пручатися обіймам та іншим дотикам.

Водночас вчений зазначив, що коти за своєю природою зрідка люблять, аби їх чіпали, брали на руки, обіймали та цілували.

А “кореневище” такої поведінки криється у їх предках – африканській дикій кішці, яка за своєю природою одиначка.

“Кішки не соціальні, їм не потрібні друзі”, каже ветеринар Карен Хістенд з Університету Сассексу.

Свою прив’язаність коти демонструють через облизування: так нерідко у домівках, де є багато кішок, тварини облизують один одного. І якщо кіт облизує і вас, вони показують вам свою довіру та любов.

Коти теж можуть бути без настрою

У котів теж може бути поганий настрій, проте вчені просять не прирівнювати це до людської депресії. Та і проявляють вони цей стан не через шипіння чи бійку.

Що може бути причиною для стресу? Різка зміна звичного їм режиму чи обстановки. А от стрес у котів проявляється через порушення у їжі та відвідинах туалету.

До того ж стрес може перерости у досвід та спогади. Це необхідно для виживання. Наприклад, якщо кіт обпікся на кухонній плиті, він може не заходити до кухні протягом кількох місяців або старатися триматись подалі від небезпечного приладу.

Коти бачать сни

Коти здатні мріяти та бачити сни так само, як і люди. Мозок кота здатний генерувати сонні картинки, однак він не настільки розвинений, аби планувати щось у довгостроковий період.

Тож помилково вважати, що кіт лише й чекає, аби ви покинули домівку, щоб влаштувати шабаш вдома. Можливо, кіт й влаштовує гамидер вдома, поки вас немає, однак тварина навіть не замислюється над тим, що це погано, як запевняє доктор Сіракуза.

Коти справді радіють бачити своїх господарів, коли ті прокидаються зранку або повертаються з роботи. І так, вони завжди чекають щось смачненьке.

Однак, є й не дуже приємна новина: більшість котів не надто сумують за своїми господарями, поки їх немає вдома.