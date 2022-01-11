Україну пропонують оголосити країною “НАТО-плюс”: що це означає

Група республіканських конгресменів США має намір внести законопроект, який оголошує Україну країною «НАТО-плюс» та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це NNS дізнався з повідомлення Голосу Америки.

“У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили”, заявив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол, який є головним спонсором законопроекту. “Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі”, додав він.

Законопроект забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої вона потребує, в умовах нарощування російської військової могутності біля її кордонів.

Він також передбачає притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за агресію через негайне запровадження санкцій проти газопроводу «Північний потік – 2», щоб його так і не було введено в експлуатацію.

Законопроект також визначає Україну як країну «НАТО-плюс», щоб забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.

Документ відкидає пропозицію Росії про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи є Росія державою-спонсором тероризму.

Співавторами законопроекту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

«Цей законопроект суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США», заявив конгресмен Роджерс.

За словами Стефаник, «Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна».

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