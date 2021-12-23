У США схвалили таблетки Pfizer для лікування коронавірусу. Їх закуповуватиме Україна

Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) дозволило використання препарату Paxlovid виробництва Pfizer. Американці зможуть пити ці ліки вдома, щоби запобігти ускладненням захворювання.

Про це 22 грудня повідомили на сайті FDA, пише Громадське, передає NNS.

Управління з контролю за продуктами і ліками США видало дозвіл на екстрене використання цього препарату для дорослих і дітей віком від 12 років (із вагою щонайменше 40 кілограмів), які отримали позитивний тест на COVID-19 і мають перші симптоми.

Paxlovid відпускається лише за рецептом. Лікування слід розпочинати якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 та протягом п’яти днів після виникнення симптомів.

«Сьогоднішній дозвіл запроваджує перше лікування проти COVID-19 у формі таблеток, які приймаються перорально. Це великий крок вперед у боротьбі з цією глобальною пандемією», сказала докторка медичних наук, директорка FDA Патріція Каваццоні.

Як вживати препарат?

Paxlovid призначають у трьох таблетках (дві таблетки нірматрелвіру й одну таблетку ритонавіру), які вживаються перорально двічі на день протягом п’яти днів. Загалом курс становить 30 таблеток. Paxlovid не дозволено використовувати довше п’яти днів поспіль.

А можна пити пігулку для профілактики?

В Управлінні з продовольства та медикаментів США не дозволили вживати Paxlovid для профілактики перед контактом або після контакту з хворим на COVID-19.

Не слід пити препарат і хворим на коронавірус, які вже потребують госпіталізації через критичний стан. Paxlovid не може замінити вакцинацію проти COVID-19.

Які можливі побічні ефекти?

Вони включають порушення смаку, діарею, високий кров’яний тиск і болі в м’язах. Одночасне застосування Paxlovid із деякими іншими препаратами може призвести до нетипових взаємодій.

Ритонавір може спричинити ураження печінки. Застосування Paxlovid у людей з неконтрольованою або недіагностованою ВІЛ-1-інфекцією може призвести до стійкості до ліків ВІЛ-1.

Paxlovid в Україні

У кінці листопада 2021 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже забронювала у виробників Pfizer та Merck на їхні нові ліки проти COVID-19, тому отримає препарати однією з перших.

«І в нас на завершальній стадії це підписання. Бронь для України є. Щойно компанії будуть відвантажувати на продаж ці препарати, до України вони прийдуть до однієї з перших», запевнив Ляшко.

Як ідеться у пояснювальній записці постанови, уряд домовився про бронювання 300 тисяч курсів препарату Pfizer і стільки само — ліків Merck.