У США підготували санкції проти Путіна та його оточення

Представники Демократичної партії в Сенаті США розробили законопроект про пакет санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, членів уряду та вищого військового командування РФ, який буде застосований у разі вторгнення російських військ в Україну.

Про це йдеться на сайті Сенату, передає NNS.

Згідно з оприлюдненим документом, санкції торкнуться президента Володимира Путіна і прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, а також міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, головнокомандувачів сухопутних і повітряно-космічних сил, головнокомандувача військово-морського флоту, командувачів повітряно-десантних ракет, Командувача Силами спеціальних операцій РФ та командувача тиловим забезпеченням ЗС РФ, пише Інтерфакс.

Пакет санкцій включає блокування і заборону на проведення будь-яких операцій з майном або в інтересах підсанкційних осіб, якщо це майно або інтереси знаходяться на території США або під контролем громадянина США.

Крім того, підсанкційним особам буде заборонено в’їзд до США. Забороняється видача їм віз чи інших в’їзних документів. Видані раніше документи, що дозволяють в’їзд на територію США, будуть анульовані.

Санкції також торкнуться російські компанії, що використовують систему SWIFT: Ощадбанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЕБ.РФ, РФПІ, Московський кредитний банк, Альфа-банк, Россільгоспбанк, “ФК Відкриття”, Промзв’язокбанк, Радкомбанк, Транскапіталбанк.

Також, серед іншого, сенатори пропонують президенту США заборонити американцям будь-які транзакції із російським держборгом. Йдеться лише про операції, що проводяться після набрання чинності законом.

Крім того, законопроект включає низку положень, спрямованих на зміцнення безпеки України, і закликає США “розглянути всі доступні та належні заходи” для того, щоб газопровід “Північний потік – 2” не було введено в експлуатацію.

Також, у разі можливого нападу США обіцяють протягом пів року розкрити справжню інформацію про майно Путіна. Також не виключається, що документ допрацюють та внесуть у нього нафтогазові та вугільні компанії.

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