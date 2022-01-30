Таємниця перевала Дятлова: що насправді сталося з туристами

Загибель туристичної групи під керівництвом Ігоря Дятлова стала однією з найзагадковіших подій століття. Маса висунутих версій (від нападу втікачів до втручання злих духів), засекреченість матеріалів справи, відсутність точних фактів щодо того, що трапилося – трагедія, що сталася з тургрупою Дятлова під час лижного походу по Північному Уралу, набула статусу найбільш обговорюваної та таємничої справи, розслідування якої тривало аж до липня 2020 року.

В амбітних планах туристів значилося подолання понад 300 кілометрів гірського маршруту, а також сходження на вершини Отортен і Ойка-Чакур – за існуючою на той час класифікацією, ступінь складності походу оцінювався як найвищий, а тому підготовка до лижного маршруту велася не один тиждень.

Група дісталася до так званої гори мерців, але подальша їх доля – загадка.

Група Дятлова

До фінального складу групи увійшло десять осіб — керівник походу Ігор Дятлов, Юрій Дорошенко, Людмила Дубініна, Семен Золотарьов, Олександр Колеватов, Зінаїда Колмогорова, Георгій Кривоніщенко, Микола Тібо-Бриньоль, Рустем Слободін та Юрій Юдін, які були членами спортивного клубу Уральського державного технічного університету.

Неприємності у туристів почалися ще по дорозі до точки сходження – селища другого Північного рудника. Одного з учасників забрали до відділку за те, що той співав пісні на вокзалі, а потім п’яниця звинуватив туристів у крадіжці пляшки горілки. Згодом з’ясувалося, що один з похідників – Юрій Юдін – захворів і підніматися в гори не зможе. Він повернувся додому, тим самим врятувався.

Похід до Холат-Сяхил

Туристи рушили до гори Холат-Сяхил, яку народ мансі, що населяв Уральські гори, вважав містичною і іменував горою мерців. Ходили легенди, що саме в цьому місці колись загинули 9 мансі, а туристів групи Дятлова залишилося на момент сходження саме 9.

Вони без проблем дісталися до місця призначення і в сутінках встановили намет. Про це свідчать фото і записи в щоденниках “дятлівців”. Але потім сталося щось незрозуміле. Туристи вибігли з притулку без верхнього одягу, шапок, взуття і пустилися вниз по схилу гори, де зустріли смерть. Причому, як стверджувало слідство, загинули туристи через кілька годин після того, як покинули намет.

Дивні травми

Найбільше питань у слідчих викликав характер травм туристів. Дорошенко і Кривоніщенко були роздягнені до білизни, одяг з них, судячи з усього, зрізали, у них були обпалені волосся і ступні. Дятлова і Колмогорову знайшли тепло одягненими. Недалеко лежало тіло Слободіна. У нього виявили черепно-мозкову травму і розбиті кісточки пальців.

Лише навесні вдалося знайти тіла Тібо-Бріньоля, Дубініної, Ковальова і Золотарьова. Дубініна стояла на колінах, у неї був відсутній язик і гортань, розрізів і травм при цьому не було. Ковальов і Золотарьов лежали, обіймаючись. У туристів не було губ і очей, ребра були поламані, у Тібо-Бріньоля нез’ясовним чином без пошкодження тканин був продавлений череп.

Версії загибелі групи Дятлова

Слідчі, вчені, безліч фахівців з різних галузей довгий час намагалися пояснити причину і обставини загибелі групи Дятлова. Одна з природних причин – обвалення снігового насту. Встановлюючи намет, студенти могли спровокувати його сходження. Щоб швидше вибратися з прихистку, вони могли розрізати намет (він був весь в різної довжини розрізах, зроблених зсередини) і бігти до річки, рятуючись. Кривоніщенко і Дорошенко при цьому могли розводити вогонь біля кедра (де пізніше були знайдені їх замерзлі тіла).

Інша група пішла до струмка, щоб влаштувати укриття в снігу. Коли вони вляглися в печері, стався обвал, сильні травми отримали Дубініна, Тібо-Бріньоль і Золотарьов, а також Слободін.

Дятлів, Колмогорова і Слободін, який міг недооцінити травму, відправляються за ліками в намет, але замерзають на смерть. Але і в цій версії є безліч нестикувань, адже, як мінімум, слідів сходження лавини виявлено не було.

Ще одна версія – туристів могли вбити в’язні-втікачі. Але не на її користь говорить те, що речі і навіть гроші в наметі залишилися недоторканими. Проте, гудзики одягу на всіх членах групи були розстебнуті, можливо, їх обшукували.

Наступна версія – розправа народу мансі. Слідству здавалося, що розправа над студентами, що осквернили священну гору, могла стати приводом для вбивства. Але пізніше з’ясувалося, що місцевість не вважається у менсі недоторканною. Та й з намету ніхто не забрав навіть фляги зі спиртом.

Версія про причетність до загибелі туристів групи Дятлова НЛО з’явилася через те, що на одному з кадрів фотоплівки “дятлівців” побачили дивні об’єкти, що світилися. Круглі кулі в небі бачили і рятувальники під час пошуків групи. Вони рухалися до гір. Про те, що в цю ніч в небі над привалом туристів пролітали кулі, підтвердили і солдати, що чергували на військовій базі в межах видимості гори Холат-Сяхил.

Однією з версій є і незрозумілий природний вплив, адже в тих краях спостерігалися найсильніші магнітні аномалії. Люди позбулися розуму, вибігли з наметів, падали і билися об каміння.

Також розглядалася версія про те, що розправитися з групою могли військові: радіаційний фон на одязі “дятлівців” був підвищений, а на місці знайшли слід дивного “військового” черевика. Передбачається, що туристи могли побачити в горах щось, що бачити зовсім були не повинні.

Практично кожній версії можна знайти як підтвердження, так і спростування, проте єдиної думки з цього приводу досі немає, як і доказів.

Про це NNS дізнався з повідомлення novyny.live.

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