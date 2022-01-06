Світові ціни на харчі у 2021 році досягли 10-річного максимуму. Що далі?

Світові ціни на харчові продукти зросли на 28% у 2021 році та досягли найвищого рівня за останнє десятиліття. Надії експертів на повернення до стабільніших ринкових умов у 2022 році незначні.

Про це повідомило продовольче агентство Організації Об’єднаних Націй, цитує Reuters, з посиланням на Громадське передає NNS.

Так, індекс цін на харчові продукти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, який відстежує найбільшу кількість харчових продуктів у всьому світі, становив у 2021 році в середньому 125,7 пункту. Це найвищий показник з 2011 року — тоді він сягав 131,9 пункту. Цей індекс є показником щомісячної зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів.

Експерти фіксують значний ріст за серпень-листопад, що пояснюють неуспішним урожаєм і великим попитом за минулий рік.

У своєму останньому повідомленні харчове агентство не висловило багато надій, що зростання цін може зменшитися цього року.

«Висока вартість сировини, глобальна пандемія, що не припиняється, та дедалі більш невизначені кліматичні умови залишають мало місця для оптимізму щодо повернення до більш стабільних ринкових умов навіть у 2022 році», підсумував старший економіст Абдолреза Аббассіан.

У грудні дещо впали ціни на всі продукти, зокрема на харчові й молочні, на рослинні олії та цукор, повідомило агентство в щомісячному оновленні.

Воно пояснило це зменшенням попиту протягом місяця, занепокоєнням стосовно нового штаму коронавірусу «Омікрон», а також зниженням урожаю пшениці з південної півкулі.

Однак ціни на всі харчові продукти демонстрували різке зростання протягом 2021 року в цілому, а індекс цін на рослинну олію досяг рекордно високого рівня.

Нагадаємо, у червні ООН звітувала, що глобальний індекс цін на продовольство підвищився на 39,7%. В організації заявили, що ціни ростуть із найшвидшими темпами за останні 10 років. У травні в ООН сказали, що ціни на харчові продукти у світі досягнули семирічного максимуму, а проблема голоду посилюється.

Раніше в ООН прогнозували, що у 2021 році людству загрожує найважча з часів закінчення Другої світової війни гуманітарна криза. Від голоду могло померти 270 мільйонів людей.

Чим загрожує таке зростання цін?

Зростання цін на харчі знижує купівельну спроможність, тоді як більшість країн бореться з пандемією коронавірусу.

Це може спровокувати голод серед ще більшої кількості населення, особливо в найбідніших країнах, що залежать від імпорту.

Звіт ООН показує, що близько 155 мільйонів людей постраждали від гострої відсутності продовольчої безпеки у 2020 році, що є максимальним показником як мінімум за п’ять останніх років.

Зазначимо, що такі показники є значно вищими за ті, що прогнозували в ООН у листопаді 2020 року. Тоді казали, що до кінця 2020 року на межі голоду ризикують опинитися 130 мільйонів людей через несприятливу ситуацію з продовольством.