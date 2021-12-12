США провели дослідження штаму “Омікрон”: як протікає хвороба

У Сполучених Штатах із 1 до 8 грудня зафіксували 43 випадки інфікування штамом коронавірусу «Омікрон». Експерти спостерігали за хворими та оприлюднили дані про перебіг захворювання.

Про це повідомляє пресслужба Центрів із контролю та профілактики захворювань у США (CDC). Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

Серед 43 інфікованих 25 людей були від 18 до 39 років. Частина людей подорожувала за кордон упродовж 14 днів до появи симптомів або отримання позитивного результату тесту.

79% усіх випадків зафіксували в людей, які повністю вакцинувалися проти COVID-19. Крім того, 14 інфікованих отримали додаткову дозу вакцини. Ще 6 людей раніше вже хворіли на коронавірус.

Найпоширенішими симптомами були кашель, втома, закладеність носа та нежить. Загалом захворювання протікає в легкій формі. Лише одну вакциновану людину госпіталізували на два дні. Також наразі немає інформації про випадки смерті.

У CDC пишуть, що наразі є мало інформації про новий штам, щоб робити остаточні висновки про перебіг захворювання. На думку вчених, у хворих фіксують легкий перебіг, оскільки вони вакциновані. Експерти вважають, що може минути деякий час, перш ніж матимуть вияв більш серйозні симптоми.

Попри те, що «Омікрон» вважається більш заразним, ніж штам «Дельта», станом на 4 грудня 99,9% усіх випадків коронавірусу у США спричинила саме «Дельта».

Що за новий штам?

Штам, який наразі має назву B.1.1.529, або «Омікрон», уперше виявили в Ботсвані, а потім у Південно-Африканській Республіці та Гонконгу — у мандрівника з Південної Африки.

Науковці заявили, що новий штам має 32 мутації в білку-«шипі» коронавірусу, за допомогою якого вірус проникає в клітини та розмножується. Частина вакцин працює так, що доставляє в клітини ген із закодованим білком-«шипом», клітина синтезує цей білок, а організм людини виробляє імунну відповідь. Саме тому науковці занепокоєні, що нові мутації можуть погіршити ефективність вакцин проти COVID-19.