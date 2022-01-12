“Секретна” військова допомога від США Україні: що нададуть

Наприкінці грудня 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена, не привертаючи зайвої уваги, санкціонувала додаткову військову допомогу Україні на $200 млн.

До пакета додаткової військової допомоги зокрема увійдуть радари та морське обладнання.

Про це повідомляє Politico із посиланням на свої джерела, пише liga.net, передає NNS.

10 січня CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена “без зайвого шуму” затвердила додаткову військову допомогу Україні на $200 млн. Телеканал повідомляв, що до нього увійде переважно те саме озброєння, що й раніше постачала Америка українським партнерам.

Неназваний радник президента Володимира Зеленського та знайоме з пакетом джерело повідомили Politico, що до нього увійдуть зокрема радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

За словами радника Зеленського, Україну поінформували про цю допомогу минулого місяця на найвищому рівні. Проте поки що невідомо, коли почнеться постачання із “секретного” пакета, кажуть джерела видання.

“З огляду на те, що розвідка США послідовно припускає, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дозволила б Україні завдати додаткових збитків Росії, але істотно не змінила б результат”, сказав радник президента.

Представник Держдепу зазначив, що США здійснювали постачання оборонної допомоги до України протягом останніх тижнів. Вашингтон має намір продовжувати це робити наступними тижнями та місяцями.

Нагадуємо, на тлі загрози нового вторгнення РФ до України Росія вимагає від НАТО відмовитися від розширення на схід і погрожує військовою відповіддю у разі відмови.

10 січня на переговорах РФ та США у Женеві Вашингтон відмовився зачиняти двері до НАТО для України та обговорювати безпеку Європи без участі самої Європи.