Розмова Байдена з Зеленським: у Білому домі розповіли деталі

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в тому, що США застосують “рішучі економічні та інші заходи” в разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому, пише LB.ua, передає NNS.

“Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу агресивних дій Росії щодо України і дав зрозуміти, що США та наші союзники нададуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі подальшого військового втручання”, сказано в заяві.

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Зазначається, що Байден підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Американський лідер також чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери віддані принципу “без України ніяких рішень чи дискусій щодо України”.

“Лідери закликали Росію до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатія є найкращим способом досягти значного прогресу у врегулюванні конфлікту. Президент Байден підкреслив готовність Сполучених Штатів брати участь у підтримці заходів зміцнення довіри для просування імплементації Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату”, йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова тривала близько 1,5 години.

Зеленський і Байден обговорили безпекову ситуацію навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Сторони також обмінялися оцінками перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії.

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Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії. Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави.

Фото: Колаж 24 каналу