Росія назвала головні загрози для країни, серед них – Донбас

Командувач військами Південного військового округу РФ генерал армії Олександр Дворніков назвав головні загрози для Росії. Серед них є Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на “РИА Новости”, передає NNS.

Також у цьому переліку загроз є зміцнення силового потенціалу НАТО біля кордонів Росії.

“Загрозами військової безпеки Російської Федерації в зоні відповідальності округу залишаються нарощування силового потенціалу НАТО біля кордонів Росії, бойові зіткнення в Сирії, можливість ескалації збройного конфлікту в Україні і на Закавказзі”, сказав він в інтерв’ю газеті “Красная звезда”.

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Через це головні зусилля зосереджені на підтримці бойової та мобілізаційної готовності військ ЮВО на рівні, який “гарантував би надійний захист державних інтересів і безпеку регіону”, заявив він.

Нагадаємо, Росія відмовилася від нового режиму перемир’я на Донбасі, яке запропонувала Україна.

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