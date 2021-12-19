Політики, артисти, світові знаменитості: кого вбила пандемія коронавірусу цього року

Другий рік пандемія коронавірусу забирає мільйони життів. У боротьбі з хворобою популярність та соціальний статус не дають жодних гарантій. Від ускладнень COVID-19 помирають політики та державні діячі, актори та публічні особистості.

РБК-Україна пропонує згадати тих, кого не стало у 2021 році через коронавірус, передає NNS.

Олександр Омельченко

Колишній мер Києва помер 25 листопада у віці 83 років. Після перенесеного коронавірусу у нього стався інфаркт. Олександр Омельченко керував КМДА упродовж 10 років (1996-2006). За цей час у столиці було відкрито 8 станцій метро, ​​проведено реставрацію Майдану Незалежності та низки храмів.

У 2007-2012 роках Омельченко був депутатом Верховної ради. З 2014 став депутатом столичної міської ради, очолював партію “Єдність”. Балотувався у мери Києва у 2020-му.

Ніна Русланова

Актриса померла 21 листопада 2021 за два тижні до свого 76-річчя. Ніна Русланова народилася у Богодухові Харківської області. Її дитинство пройшло у дитбудинку, там же їй дали прізвище на честь співачки Лідії Русланової. У Харкові Ніна Русланова вступила до театрального інституту, а за рік продовжила навчання у Москві. Працювала в театрі Вахтангова, зіграла у понад 140 картинах (“Короткі зустрічі”, “Мій друг Іван Лапшин”, “Афоня” та ін.).

Валерій Гаркалін

Російський актор, театральний педагог помер 20 листопада 2021 від важких наслідків коронавірусу, тривалий час перебував у комі. Валерій Гаркалін відомий своїми ролями у фільмах “Ширлі-мирлі”, “Конвалія срібляста”, серіалах “Моя прекрасна няня”, “Дільниця” та ін. На його рахунку близько 100 кіноробіт та численні ролі в театрі.

Георгій Морозюк

Народний артист України, актор кіно та театру не зміг перемогти COVID-19. 19 листопада Георгій Морозюк помер у лікарні Рівного у віці 77 років. Його називали “королем сцени”. Актор зіграв понад 100 ролей у Львівському та Рівненському драматичних тетрах. Георгій Морозюк знімався у фільмах “Високий перевал”, “Голод-33”, “Вінчання зі смертю”, “Гетьманські клейноди”, “Чорна рада”, “Нескорений”, “Залізна сотня”.

Юхим Звягільський

Колишній народний депутат помер 6 листопада 2021 у 88 років. Звягільський був депутатом ВР з 1990 по 2019 – єдиний із нардепів, хто працював у парламенті з 1-го по 8 скликання. Один із засновників Партії Регіонів, пізніше – член ОПЗЖ. У 1993-1994 роках Юхим Звягільський виконував обов’язки прем’єр-міністра України, був першим віце-прем’єром. До приходу в політику очолював вугільну шахту ім. Засядька.

Тимур та Олена Литовченки

З різницею в один день не стало подружжя українських письменників. Тимур та Олена Литовченки померли від коронавірусу 28 та 29 жовтня 2021. Вони були авторами книг у жанрі фантастики, історичних, детективних романів (“Принц України”, “Пустоцвіт”, серія книг “101 рік України” та ін.). Тимур Литовченко також працював журналістом у “Голосі Донбасу”, “Дзеркалі тижня”, “Аргументи та Факти”, УНІАН.

Колін Пауелл

У 84 роки від COVID-19 помер американський політик та військовий Колін Пауелл. Він обіймав посаду держсекретаря США під час першої президентської каденції Джорджа Буша-молодшого. Пауелл став першим афроамериканцем на цій посаді. В адміністрації президента Рейгана Колін Пауелл був радником із національної безпеки. Генерал-лейтенант армії США, брав участь у війні у В’єтнамі.

Євген Марчук

Перший керівник СБУ, прем’єр-міністр України помер 5 серпня від серцево-легеневої недостатності після коронавірусу. Євгену Марчуку було 80 років, до 2019 року він працював у складі ТКГ по Донбасу. За свою кар’єру у політиці обіймав посади міністра оборони, секретаря РНБО, віце-прем’єра, прем’єр-міністра України, голови СБУ. Марчук був депутатом Верховної ради ІІ-ІІІ скликань від СДПУ(о). Балотувався на виборах президента 1999 року, посів 5 місце.

Петро Мамонов

Актор та музикант помер 15 липня після тривалого лікування від COVID-19. Петро Мамонов відомий своїми драматичними ролями у фільмах “Острів”, “Цар”, “Таксі-блюз”. Виступав із моновиставами, написав 8 книг. Наприкінці 80-х Мамонов створив рок-гурт “Звуки Му”, який випустив 12 альбомів. Був ведучим авторських програм на радіо.

Володимир Меньшов

Російський режисер пішов з життя 5 липня 2021 через ускладнення коронавірусної інфекції. Володимир Меньшов став відомим у радянські роки завдяки фільмам “Кохання та голуби”, “Москва сльозам не вірить” (за цю картину отримав “Оскар”). Знімався у російських фільмах та серіалах.

Меньшов був депутатом “Єдиної Росії” та довіреною особою Володимира Путіна під час виборів 2018. Очолював Громадську раду РФ при Федеральній службі виконання покарань.

Василь Лановий

Актор помер у реанімації однієї з лікарень Москви 28 січня 2021. Двома тижнями раніше Василь Лановий відзначив своє 87-річчя. Глядачам він запам’ятався своїми ролями у радянських фільмах “Війна та мир”, “Анна Кареніна”, “Соляріс”, “Сімнадцять миттєвостей весни”. Загалом на його рахунку понад 120 фільмів та безліч робіт у театрі.

Ларрі Кінг

Знаменитий американський журналіст помер 23 січня 2021 в лікарні Лос-Анджелеса, куди потрапив із діагнозом COVID-19. Йому було 87 років. Ларрі Кінг першим запровадив формат розмови зі слухачами у прямому ефірі радіо. Його телешоу Larry King Live виходило на СNN протягом 25 років і потрапило до книги рекордів Гіннеса.

За свою кар’єру Кінг взяв понад 50 тисяч інтерв’ю, зокрема у всіх президентів США, починаючи з Джеральда Форда. Журналіст мав українське коріння – його батько народився в Коломиї.

Філ Спектор

Пандемія коронавірусу стала причиною смерті 81-річного музиканта та продюсера. Він увійшов до історії поп-музики як творець техніки звукозапису та аранжування “стіна звуку”. Працював із Тіною Тернер, Леонардом Коеном, Шер. Також Спектор був продюсером альбому Beatles “Let it be”, а пізніше співпрацював із Джоном Ленноном. У 2009 році Філ Спектор був засуджений до довічного ув’язнення за вбивство актриси Лани Кларксон. Помер у в’язниці 16 січня 2021 року.

Борис Грачевський

Художній керівник “Єралашу” помер від наслідків COVID-19 у 71 рік. Борис Грачевський був одним із засновників дитячого гумористичного проекту в середині 1970-х і працював над ним до самої смерті. Створив кіностудію “Єралаш”, виступив режисером художніх фільмів “Дах”, “Між нот”, брав участь у телешоу. Грачевський тяжко захворів на коронавірус, був підключений до апарату ШВЛ, помер 14 січня 2021 року.

Нагадаємо, 13 червня 2021 на 91 році життя помер знаменитий хореограф Григорій Чапкіс. Напередодні народний артист тяжко переніс пневмонію. Проте, за заявою його сина, причиною смерті став не коронавірус, а поважний вік балетмейстера.

Також 8 серпня не стало українського художника, директора Одеського музею Олександра Ройтбурда. Він тривалий час боровся із онкологією.