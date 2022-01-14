Під яким приводом Росія може напасти на Україну? Українців просять не піддаватися на підбурювання та правокації з боку РФ, які надалі можуть бути використани проти нас.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Телеграф.

На тлі масштабних навчань РФ та зосередження на кордонах з Україною 100-тисячного війська у США зробили нову заяву про нацбезпеку нашої країни.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, слова якого цитують на сторінці Білого дому в “Твіттері“, приводом для нападу на Україну може стати спроба держперевороту в нашій країні.

Політик не виключає, що Росія вигадує причини для повномасштабного вторгнення, серед яких — дезінформація українців, самих росіян, а також диверсії.

Джейк Салліван, посилаючись на розвідку США, каже, що РФ може сфабрикувати привід для вторгнення. Одним з них також може стати звинувачення для України: мовляв, наші солдати нібито готуються напасти на російські сили на сході, і це може стати приводом для “відповідної” атаки.

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Тим часом у посольстві США в Україні звернулися до наших співгромадян із проханням не піддаватися дезінформації Кремля. Мовляв, поширення фейків із боку РФ вже не має нікого дивувати. Дипломати просять не піддаватися підбурюванню, яке надалі може бути використане проти України.

“Нікого не повинно дивувати поширення Росією дезінформації про неприйнятні зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не йти на поводу у дезінформації Москви, що не припиняється”, йдеться у повідомленні.

Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви. pic.twitter.com/w6fLw1i1Hu — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 13, 2022

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Фото: EPA/UPG