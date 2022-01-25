Нульові повертаються: 10 головних трендів сезону весна-літо 2022

Ранні 2000-ні знову повернулися у моду. Стиль нульових набував популярності протягом декількох сезонів, поки остаточно не захопив подіуми. Пропонуємо ознайомитися з новинками сезону весна-літо 2022 року.

Barbie girl

Поглянути на світ у рожевих окулярах – спосіб не скотитися в депресію, тому на палітрі сезону рожевий представлений широким діапазоном від енергійного яскравого Innuendo до ніжного пудрового Gossamer Pink під номером Pantone 13-1513. Камбек рожевого переконливіше за інші нульові тренди демонструє, що у світі все вже краще, ніж 20 років тому: сьогодні колір Барбі вже не назвуть кольором дурних блондинок, а сама Барбі транслює максимальне дайверсіті.

Кишені

Поки репери носять штани карго з бомберами, худі та футболками, дівчата реперів врівноважують мішкуватий фасон ультражіночим бюстьє та корсетами, не забуваючи і про високі підбори, як у ностальгічних кітчевих відео про найкращі тусовки у нас у клубі.

Отримавши визнання як виключно функціональна модель (кількість містких кишень вражає!), карго все частіше замінюють і улюблені джинси, і класичні штани, виступаючи не лише у варіаціях з технологічних тканин захисного кольору, але й з яскравого шовку та атласу, металізованої шкіри, деніму та навіть твіду.

Корсетний ряд

Корсет – не тільки синонім шику для білизни, а й справжній символ фемінізму, що переміг: модниці, які протягом довгих століть намагалися звільнитися від кайданів корсету, сьогодні носять його мереживні, шкіряні та атласні варіації виключно на свій вибір. І не ховають його під одягом, а, навпаки, зашнуровують (або вже просто застібають на блискавку) поверх топів, футболок і навіть светрів.

Платформа

Після низки локдаунів світ захопив споживчий тренд pandemic revenge, або помста за пандемію: ідея зустрічати щодня як день народження, надолужуючи втрачені радощі життя, серед яких і можливість носити туфлі на високих підборах. Посилаючись на архіви диско, травести та панку, каблуки тепер на просто високі, а мають запаморочливу, майже карикатурну висоту, перебільшену за рахунок підноскової платформи.

Капрі

Після трьох весняно-літніх сезонів велосипедки поступаються місцем брюкам капрі, нарощуючи довжину. Чергова прикмета нульових, капрі – ідеальна компанія для інших знакових речей тієї епохи, наприклад, для короткого яскравого кардигану та пари мюлів на шпильках. Спортивні, як у Керрі Бредшоу, мілітарі, як у Рейчел Грін, або в квіткових візерунках, як у Торренс Шипман, атласні, велюрові, шкіряні – яких тільки варіацій немає на цьому острові Капрі. І це не просто гра слів, а історичний факт – штани справді родом звідти.

Речі в’язані гачком

Ми знаємо, що ви робили минулого літа: носили топи, спідниці, штани і навіть купальники, в’язані гачком у техніці кроше. Знаємо навіть більше – в’язані вашими власними руками, які треба було чимось зайняти під час чергового локдауну. Хапаємося за спиці і зараз, поки тренд не втратив позицій і зустрічає своє четверте за рахунком літо.

Майка-алкоголічка

Переосмислюємо базовий гардероб з поправкою на новий модний порядок денний. Так, його основою буде майка-алкоголічка, або wife beater. Для тих, хто в нульові тільки-но народився, термін розповість багато цікавого з історії моди. Наприклад, про Марлона Брандо у фільмі «Трамвай „Бажання“», який перевів її з комода для білизни в шафу. Про Джорджо Армані, який впевнений, що «біла майка – альфа та омега модного алфавіту». Або про Кейт Мосс, яка зробила її синонімом бездоганного смаку.

Міні

Поки теоретики моди сперечаються, хто і де все-таки винайшов міні-спідницю – Мері Куант у Лондоні, Андре Курреж у Парижі або Енн Френсіс у Нью-Йорку, – практики вже вигулюють ультракороткі моделі з низькою посадкою, що одночасно оголюють прес та ледь прикривають стегна.

Міні-спідниці цієї весни справді коротші за нікуди – справедливо було б назвати їх мікро-спідницями, але це ще одне питання з теоретичної частини, а насправді треба просто вибрати найефектнішу – у складку, з накладними кишенями або з високим розрізом, якщо, звичайно , у вас вистачить сміливості!

У зв’язку з чим

Плетені сумки із соломки, рафії та джуту, що породили бум на плетінки зі шкіри, бісеру та шовку, тепер нагадують про себе в’язаними гачком яскравими моделями. Навіть якщо їхнє засилля на подіумі – то вдалий результат невдалих спроб зв’язати топ або спідницю в техніці кроше, ми обома руками за те, щоб ці спроби множилися. Барвисті авоськи, здається, забезпечені потрійним дном і вміщують ціле життя, а ще помітно збивають пафос з кітчевих образів 2000-х і підкреслюють стилістичну спорідненість декади нульових, що повернулася, з епохою гедонізму -1970-ми.

Сьогодні на екрані

Окуляри-екрани в стилі 2000-х, мабуть, можна назвати найфутуристичнішим вінтажем, адже саме вони є прототипом очок віртуальної реальності майбутнього. Втім, недалекого майбутнього. Аналітики прогнозують запуск довгоочікуваного гаджета в масове виробництво найближчими роками – настав час репетирувати нову реальність.

Про це NNS дізнався з повідомлення glamour

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