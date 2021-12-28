Новорічний парад планет: коли та як його побачити

Вчені заявили, що 2021-ий рік закінчиться парадом планет. Так, Юпітер, Сатурн, Венера та Меркурій з’являться у полі зору після заходу сонця.

Про це з посиланням на JerseysBest повідомляють novyny.live, передає NNS.

Парад планет у 2021 році

Найкраща нагода побачити всі шість планет за один вечір буде з 28 грудня по 3 січня, приблизно через півгодини після заходу сонця.

Для того, щоб побачити планети, необхідно повернутися обличчям до південно-західного неба близько 17-17:30.

У цей час Венера буде яскравою, але знаходитимиться знизу, тож її можна буде побачити на горизонті. Меркурій треба шукати знизу та зліва від Венери, а ближче до 30-го грудня вона до неї наблизиться.

Юпітер та Сатурн теж знаходяться у полі зору, але вже нижче. Вони розташовані зверху та зліва від Венери.

Як побачити Марс

Восени червону планету не було видно на небі, однак вже 31-го грудня її можна буде знову побачити. Щоб це зробити, треба повернути обличчям на південний захід близько 6-6:30 ранку.

Поблизу півмісяця знаходитимуться дві яскраві червоні крапки – Антарес (та, що яскравіша) та Скорпіон. Зліва від них знаходиться Марс.