Названий вік, у якому чоловіки та жінки найбільш привабливі

У США соціологи визначили вік, у якому чоловіки та жінки є найбільш привабливими для протилежної статі.
Так, фахівці змогли знайти відповідь на це питання, вивчивши дані сайтів знайомств.
При цьому вчені з двох університетів США спробували оцінити привабливість 200 тисяч користувачів таких сайтів, підрахувавши кількість повідомлень, отриманих від представників протилежної статі.
Це дало можливість дослідникам встановити вік, у якому люди є найбільш привабливими для протилежної статі.
Як виявилося, чоловіки найбільш привабливі для жінок у віці 50 років, а жінки – у 18 років.
Однак не переживайте, навіть якщо ви набагато старші за 18-річних, адже в дійсності самодостатня, цікава та освічена жінка ніколи не залишиться без уваги чоловіків.
До того ж відзначимо, що, на думку багатьох психологів, в основному люди шукають для стосунків людину такого ж віку, з таким же рівнем фізичної привабливості, освіти і багатьох інших нюансів.
Такі стосунки часто бувають міцними і збалансованими.
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Про це NNS дізнався з повідомлення “Обозреватель”