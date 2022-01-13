Вчені з Університету Орегона (США) виявили, що каннабіноїдні кислоти, що перебувають у складі марихуани, можуть запобігти зараженню коронавірусом.
Вони зв’язуються із шиповидним білком вірусу та блокують процес зараження.
Про це повідомило видання MedicalXpress, передає NNS.
За даними дослідження, каннабігеролінова кислота CBGA, і каннабідіолінова кислота CBDA, з’єднуються зі спайк-білком. Саме проти нього спрямовані всі існуючі вакцини та терапія антитілами.
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Зазначається, що ці кислоти не мають психоактивних властивостей, однак вони запобігають проникненню вірусу SARS-CoV-2 в організм людини.
“Ці каннабіноїдні кислоти у великій кількості містяться в коноплі та в багатьох екстрактах конопель. Це не наркотичні речовини і вони не містять психоактивних інгредієнтів марихуани, тому безпечні для людей. І наше дослідження показало, що вони були однаково ефективні проти всіх варіантів SARS-CoV- 2, включаючи варіанти “Дельта” та “Омікрон”,зазначили вчені.
Вчені припустили, що екстракти канабісу із зазначеними кислотами можна використовувати для профілактики та лікування COVID-19. Однак для цього необхідно провести масштабніші дослідження.
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