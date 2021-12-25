Коли святкувати Різдво – 25 грудня чи 7 січня? Що кажуть історики

Дискусії щодо того, коли правильно святкувати Різдво – чи 25 грудня, чи 7 січня – вже ведутьсядосить давно. Однак до єдиної думки так і не дійшли.

Що кажуть про виникнення Різдва історики, та коли ж святкувати – 25 грудня чи 7 січня? Про це NNS дізнався з повідомлення novyny.live.

Коли правильно святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня

Відомий історик та релігієзнавець Ігор Козловський розповів, що насправді на самому початку виникнення християнства Різдва ніхто не святкував. Лише через 300 років після ВоскресінняХриста, у IV столітті, вперше згадують про різдвяне свято.

Однак якщо й згадували, то лише поряд із Хрещенням Христа. Святкували в один день, але більшу увагу приділяли саме місії Христа, а не народженню. Тим більше, що немає документів, коли саме він народився.

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В ті часи жили за юліанським календарем, але він був не точним. Коли розбіжності виявили, календар почав зміщуватися. Відповідно, Різдво наблизилось до весни, а Пасха – до літа. Наприкінці XVI ст з’явився григоріанський календар, в якому теж знайшли таку ж розбіжність у 13 днів.

“У 1924 році переважна більшість православних церков світу перейшли на новоюліанський календар, який зараз співпадає із григоріанським. І лише Росія, Грузія, Сербія, Україна продовжують відзначати Різдво за новоюліанським календарем. Хоча і там, і там це 25 грудня”, пояснив історик.

На думку глави Православної церкви України Епіфанія, в Україні можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня вже впродовж найближчих 10 років.

Ігор Козловський погоджується та каже, що більшість українців справді перейде на дату 25 грудня в найближчому майбутньому. Залишиться чимало й тих людей, які продовжать святкувати Різдво 7 січня. Історик додає, що це нормально, адже не можна забороняти людям святкувати тоді, коли вони бажають.

Фото: 5.ua

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