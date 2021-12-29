Голосовий помічник Alexa від компанії Amazon дав юній американці небезпечну для життя пораду – доторкнутися монеткою до оголених дротів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на LIGA.Tech.

Десятирічна дочка американки Крістін Лівдал запитала у колонки Amazon Echo, який челендж їй виконати.

Як правило, Alexa пропонує якусь загадку або логічну задачу. Але у випадку с дочкою Лівдал Alexa запропонувала дитині небезпечну розвагу:

“Ось дещо, що я знайшла в інтернеті. Згідно з описом на сайті ourcommunitynow.com, завдання просте: підключи зарядний пристрій телефону приблизно наполовину до розетки, а потім доторкнися монеткою до відкритих контактів”.

На щастя, Крістін Лівдал була поряд і для її дочки все завершилося добре.

Як повідомив The Verge, компанія Amazon відгукнулася на скаргу і виправила помилку у роботі свого сервісу. Журналісти спробували повторити те, що зробила дівчинка, але сервіс більше не радив той самий челендж, the penny challenge. Раніше він з’явився у TikTok.

Голосовий помічник Alexa від компанії Amazon — це онлайн-сервіс для розумних колонок, що випускаються Amazon.

Сервіс дозволяє людям ставити питання розумній колонці та отримувати відповіді, які надає хмарний сервіс Amazon.

Крім того, голосовий помічник Alexa дозволяє увімкнути музику, дізнатися прогноз погоди, перевірити розклад у календарі тощо.

Alexa також сумісна з технікою інших брендів і допомагає керувати нею, наприклад, вмикати або вимикати світло в приміщенні.