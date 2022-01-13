До Землі наближається небезпечний астероїд

За даними Центру вивчення навколоземних об’єктів NASA до Землі наближається потенційно небезпечний астероїд.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Популярна механіка.

Як повідомляється, кілометровий астероїд пройде на відстані близько 2,9 мільйонів кілометрів від нашої планети (понад п’ять відстаней до Місяця), рухаючись зі швидкістю близько 77 тис. км. в годину.

Його можна буде побачити навіть через аматорське обладнання.

За даними NASA, астероїд, що наближається, відомий як 7482 (1994 PC1) і був виявлений в 1994 році. Ніхто не очікує, що 7482 (1994 PC1) зіткнеться із Землею. Але згідно з прогнозами NASA, це найближчий об’єкт за наступні два сторіччя. Очікується, що його наближення відбудеться у вівторок, 18 січня.

Це буде не найбільший астероїд, що колись проносився повз Землю. Це звання належить астероїду 3122 Флоренція (1981 ET3), який пролетів повз 1 вересня 2017 року. За оцінками, цей астероїд має розмір від 4 до 7 км, і він знову пролетить повз Землю 2 вересня 2057 року.

Хоча 7482 (1994 PC1) навряд чи буде видно озброєним оком, згідно з веб-сайтом EarthSky.com, астрономи-аматори з невеликим телескопом повинні його виявити. У вересні цього року космічний корабель NASA навмисно вріжеться в астероїд, щоб змінити його рух у космосі, – це випробування технології, розробленої для відбиття удару астероїду.

Навколоземні об’єкти – це астероїди та комети, орбіти яких знаходяться в межах 48 мільйонів кілометрів від Землі. Виявлення загрози навколоземних об’єктів або ООЗ, які потенційно можуть завдати серйозної шкоди, є основним завданням NASA та інших космічних організацій у всьому світі.