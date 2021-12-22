Білл Гейтс спрогнозував, коли закінчиться пандемія COVID-19

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс зробив прогноз щодо закінчення пандемії коронавірусу (COVID-19).

Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу може закінчитися вже у 2022 році завдяки… новому штаму “Омікрон”, що поширюється дуже швидко, але і так само стрімко повинна пройти його хвиля.

Про це він написав у Twitter, з посиланням на “Сьогодні” передає NNS.

Він вірить, що ситуація з COVID не буде вічною. За його словами, чим краще люди дбатимуть один про одного, тим швидше настане кінець пандемії.

“Коли здавалося, що життя повернеться до нормального русла (після вакцинації від звичайного штаму коронавірусу. – Ред.), ми можемо вступити до гіршої частини пандемії. Omicron вдарить по всіх нас. Тепер він є у моїх близьких друзів, і я скасував більшість своїх планів на відпустку”, пише Гейтс.

Мільярдер закликає поставитися до “Омікрона” серйозно, навіть якщо він буде лише наполовину такий же небезпечний, як “Дельта”-штам.

“Omicron поширюється швидше, ніж будь-який вірус в історії. Незабаром це буде у всіх країнах світу… Якщо і є хороші новини, то це те, що Omicron поширюється так швидко, що, коли він стає домінуючим у країні, хвиля там має тривати менше трьох місяців. Ці кілька місяців можуть бути поганими, але я все ж таки вірю, що, якщо ми зробимо правильні кроки, пандемія може закінчитися у 2022 році”, заявив Гейтс.

COVID-пророцтва Білла Гейтса