Байден та Путін знову зідзвонилися, говорили менше години

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін 30 грудня провели чергову розмову на тлі стягнення російських сил до кордонів України.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на Громадське передає NNS.

Розмова президентів розпочалася о 22:25 за Києвом та тривала загалом 50 хвилин.

У Білому домі за підсумками переговорів заявили, що Байден закликав Росію до зменшення напруженості з Україною та чітко дав зрозуміти про «рішучу відповідь» від Сполучених Штатів, союзників та партнерів у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Штати також вказали, що вже з наступного року продовжиться діалог щодо стратегічної стабільності: у НАТО через Раду НАТО-Росія та в ОБСЄ. Байден заявив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише за умови деескалації конфлікту.

Що кажуть у Росії?

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Путін у розмові з Байденом вкотре згадав так звані гарантії безпеки з боку США та НАТО та заявив, що РФ домагатиметься результатів перемовин щодо цього, пишуть росЗМІ.

У Кремлі вказують, що Байден за час розмови кілька разів «підкреслив неприпустимість початку ядерної війни».

«Дуже важливо, що президент Байден підкреслював кілька разів під час розмови, що ядерну війну не можна починати, також її не можна і виграти. Американці розуміють що США та Росією накопичені найбільші ядерні потенціали у світі», цитує Ушакова «ТАСС».

Згідно із заявою Кремля, Путін сказав Байдену, що Росія поводитиметься «так, як поводилися б США у питанні щодо своєї безпеки».

«Основний момент, який прозвучав від американської сторони під час цієї розмови ㅡ президент Байден чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння», каже помічник Путіна.

У Росії також анонсували, що Путін та Байден домовилися продовжити діалог після Нового року, контакти будуть на рівні адміністрацій.

Нагадаємо, Байден та Путін вже проводили відеозустріч 7 грудня, де головною темою була Україна та стягування російських сил до українських кордонів. Завершили її аж через дві години. За підсумками зустрічі США пригрозили Росії «небаченими санкціями», до яких не вдалися у 2014 році: повною ізоляцією Росії від міжнародної фінансової системи та зупинкою роботи газопроводу «Північний потік-2».

Росія, своєю чергою, заявила, що хоче отримати юридично закріплені гарантії про нерозширення НАТО в східному напрямку та того, що у сусідніх з РФ країнах не будуть розміщені ударні наступальні системи озброєння.

Після цієї зустрічі Міністерство закордонних справ навіть опублікувало свій проєкт «гарантій безпеки», де, зокрема, просять не включати Україну в НАТО.