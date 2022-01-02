7 найгарніших акторок СРСР, які зараз змінилися до невпізнання (ФОТО)

Актрис радянського кіно мільйони глядачів запам’ятали назавжди гарними та молодими. Жінки хотіли бути схожими на них, повторювали їхні зачіски та манери, а чоловіки захоплювалися – 7 найгарніших акторок СРСР.

За десятки років усі артистки дуже постаріли, а деякі з них зробили пластичні операції, щоб повернути колишню молодість.

OBOZREVATEL зібрав фото радянських акторок, яких зараз неможливо впізнати, передає NNS.

Анастасія Вертинська – 76 років

Відома радянська актриса Анастасія Вертинська ще в 15 років знялася в кінострічках “Пурпурові вітрила” та “Людина-амфібія”. Її запам’ятали завдяки правильним рисам обличчя та великим блакитним очам. Нині на рахунку 76-річної зірки СРСР десятки ролей у кіно та театрі. Останнім часом вона рідко з’являється на публіці та не дає інтерв’ю.

Віра Алентова – 79 років

Зірка фільму “Москва сльозам не вірить” Віра Алентова останніми роками змінилася до невпізнання, бо зробила десятки пластичних операцій. У гонитві за молодістю 79-річна акторка набула спотворених і непропорційних рис обличчя.

Олена Проклова – 68 років

Олена Проклова в 10 років знялася у фільмі “Телефонують, відчиніть двері” і була визнана найкращою акторкою в Радянському Союзі 1965 року. Після цього вона грала у фільмах “Собака на сіні”, “З життя начальника карного розшуку”, “Будь щаслива, Юліє!” та ще понад 50 кінострічок, за ролі в яких її полюбили радянські глядачі. Наразі 68-річна зірка продовжує кар’єру, знімається в кіно та часто з’являється на телебаченні.

Наталія Андрійченко – 65 років

Зірка радянського фільму “Мері Поппінс, до побачення!” Наталія Андрійченко зараз рідко з’являється на публіці. 65-річна акторка живе в Мексиці та працює в центрі йоги, яким вона ж і володіє. Також артистка стала сироїдкою і почала практикувати інтервальне голодування, щоб очистити організм.

Маргарита Терехова – 79 років

79-річна Маргарита Терехова за радянських часів була неймовірно популярною завдяки своїм ролям у кіно. Вона зіграла більш як у 50 стрічках. З 2000-х у артистки почала розвиватися хвороба Альцгеймера, і вона перестала з’являтися на публіці.

Галина Бєляєва –​ ​ 60 років

Радянська акторка Галина Бєляєва здобула популярність завдяки кінострічкам “Мій ласкавий і ніжний звір”, “Анна Павлова” та “Ах, водевіль, водевіль”. 60-річна зірка кіно зараз входить до складу журі російської версії шоу “Танці із зірками”.

Олена Циплакова – 62 роки

Акторці та режисерці Олені Циплаковій зараз 62 роки, але вона розпочала свою кар’єру ще школяркою. Знаменитість досі знімається у телесеріалах. Найбільш знакові ролі вона зіграла у фільмах “Д’Артаньян та три мушкетери”, “Шкільний вальс” та у серіалі “Кармеліта. Циганська пристрасть”.

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