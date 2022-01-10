5 містичних місць світу, які можна побачити на Google Maps (фото)

Інколи на Google Maps відбиваються зовсім несподівані речі і подивитися на них можна не виходячи з дому.

Далі розповідаємо про п’ять містичних місць світу, які можна відвідати в інтернеті.

Дивна істота “у профіль” поблизу Чилі (координати 19 56 56,76 S, 69 38 2,08 W)

Неподалік північноамериканської країни можна побачити зображення на тлі пустелі нібито істоти “у профіль”. Можна припустити, що це величезна голова. Точніше, її зображення.

Корабельний цвинтар у Чорнобилі (координати 51 17 6,09 N 30 12 44,47 E)

Не обійшлося у добірці і без України. У місцях, де сталася найстрашніша технологічна катастрофа в історії, є так званий “корабельний цвинтар”. На знімку можна розгледіти розбиті судна, що їх розкидало поблизу один одного.

Чорна діра в Китаї (координати 38.85878007241521,111.6031789407134)

Велику чорну дірку можна побачити поблизу автодороги в Китаї. Однак, що саме в ній знаходиться, невідомо

“Зона 52” у США (координати 37.401437, -116.86773)

Ці загадкові постаті на полях знаходяться поблизу випробувальних полігонів у Неваді. Військовий об’єкт обмежений, тому людям доводиться лише здогадуватися та будувати теорії навколо нього.

НЛО в Румунії (координати 45 42 12,68 n, 21 18 7,59 e)

Ця “літаюча тарілка” вже встигла здобути свою славу в інтернеті. Навіть з’являлися повідомлення, що це нібито НЛО приземлилося поблизу міста Тімісора. Однак румунська мережа НЛО вирішила дослідити це питання і виявила, що це лише занедбана водокачка.

Про це NNS дізнався з повідомлення Новини.LIVE.