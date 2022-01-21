У світі існує безліч дивних законів та правил. Якісь із них є пережитками минулого, але є й сучасні, які на перший погляд здаються абсурдними. Читайте про 12 звичних речей, за які в деяких країнах можна отримати штраф.

Речі, що були у вжитку

Якщо в Канаді ви вирішите зайнятися продажем речей секонд-хенду, доведеться ознайомитися з довгим списком заборон та рекомендацій.

Список товарів, які не заборонені повністю, але можуть викликати проблеми, великий: коляски, садові ліхтарі, сітчасті жалюзі, хокейні шоломи та MP3-плеєри тощо. У плюшевої іграшки обвис ніс? Вам не можна виставляти її на продаж. Біля дитячої брами загубилася інструкція — теж відмовити.

Окремої уваги удостоїлися використані матраци, включаючи надувні та спальні мішки. Їх можна ввезти в країну лише за наявності сертифікату, який підтверджує, що предмет був очищений та дезінфікований.

Фільми про подорожі у часі

У квітні 2011 року в Китаї набула чинності заборона на зйомку, а також прокат кінострічок, у яких порушено тему подорожей у часі. Регулюючі органи обґрунтували своє рішення тим, що сценаристи надто легковажно ставляться до історії, вільно поводжуючись з подіями та особистостями, що реально існували, а таке заохочувати не можна.

Також було заявлено, що подібні шоу пропагують «феодалізм, забобони, фаталізм та реінкарнацію».

Сонцезахисні креми

З 1 березня 2021 року на Гаваях заборонено сонцезахисні креми, до складу яких входять оксибензон та октиноксат. Вважається, що ці хімічні речовини є одним із факторів, що сприяють руйнуванню коралових рифів. Креми з вазеліном і діоксидом титану, що завдають шкоди морським мешканцям та організмам, поки що перебувають у списку не рекомендованих до використання.

Кульки на паличці

У всіх країнах ЄС з липня 2021 року палички для повітряних кульок потрапляють до розряду заборонених товарів. Це обмеження є цілком логічним: за складом вони нічим не відрізняються від іншого дрібного пластику, який хоч і підлягає переробці, але рідко коли потрапляє у потрібний контейнер.

Собаки

Аж до 1984 року в столиці країни, яка подарувала світові ісландських вівчарок, мати вдома собаку було заборонено. Навіть зараз, щоб завести песика, жителю Рейк’явіка доведеться отримати спеціальний дозвіл від муніципалітету, а також, якщо він проживає в багатоквартирному будинку, то й згода не менше ніж 2/3 сусідів по під’їзду.

Існує також низка країн, де під заборону чи суворі обмеження потрапили деякі породи собак, визнані небезпечними. Найчастіше у цьому списку фігурують пітбулі, мастифи, бультер’єри. І це очікувано, але багато хто здивується, дізнавшись, що в Данії та Малайзії не можна завести вівчарку.

Кебаби та шаурма

В Італії дуже серйозно ставляться до власної культурної та кулінарної спадщини. Дійшло до того, що у Венеції та Вероні було прийнято закони, що накладають низку обмежень на вже існуючі ресторани, кафе та фуд-фургони, а також забороняють відкриття нових точок, що торгують їжею на винос.

Під заборону потрапили не лише кебаби та шаурма, а й навіть піца, нарізана на шматочки. У Флоренції ж від власників ресторанів зажадали, щоб не менше 70% страв, що подаються в них, належали до місцевої кухні.

Круглі дверні ручки

З березня 2014 року у канадському місті Ванкувері заборонено встановлювати на вхідні двері круглі ручки. Закон покликаний захищати права людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями, оскільки їм може бути важко щільно обхопити і повернути таку ручку. Набагато легше впоратися з механізмом, основою якого є звичайний важіль.

Пластикові кавові капсули

Влада німецького міста Гамбурга першою вирішила, що шкода, що завдається навколишньому середовищу, не варта тієї зручності, яку ми відчуваємо при використанні одноразових кавових капсул. Містянам можна вставляти їх у свої кавомашини, а ось для держустанов у 2016 році така заборона була прийнята.

Свистки

У Гватемалі під заборону потрапили свистки, подібні до поліцейських. Навіть якщо вони дитячі, все одно не варто привозити їх до країни. Уряд таким чином страхується від того, щоби хтось видавав себе за представників правопорядку.

Косметичні продукти з мікрогранулами

Крихітні пластикові кульки можна знайти у безлічі косметичних продуктів: скрабах, гелях для душу, зубній пасті. Ці гранули змиваються водою і потрапляють у каналізацію, а звідти, минаючи фільтри, тому що вони надто малі, — у річки, озера та океани, а потім разом із кормом в організми риб, черепах, чайок.

Заборона на такі мікрогранули існує в цілій низці країн, включаючи Канаду, Велику Британію, Італію та Швецію.

Помазки для гоління

У острівній державі Сент-Люсія заборонені пензлики для гоління, щоправда, із застереженням: у бан потрапили ті, що виготовлені в Японії. Пов’язано це з тим, що на початку XX століття з підробленими щітками нібито з борсучої щетини до багатьох країн потрапили спори сибірської виразки. Минуло близько століття, а уряд навіть не збирається переглядати своє рішення.

Пластикові контейнери для їжі

Уряд Австралії ухвалив рішення про те, що з червня 2021 року в країні не можна продавати їжу на винос у пластикових контейнерах із пінополістиролу. Причина та сама — турбота про екологію.

Австралійські законодавці попереджають, що це лише перший крок і незабаром вони почнуть поетапно приймати ухвали про заборону одноразових стаканчиків із кришечками, пластикових пакетів та вушних ватних паличок.

Про це NNS дізнався з повідомлення adme