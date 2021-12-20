12 найстильніших жінок світу у 2021 році

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12 найстильніших жінок світу
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У 2021 році, після затяжної пандемії та тривалих обмежень, світ потроху почав повертатися до колишнього життя.

Люди у всьому світі спостерігали за багатьма заходами, де знаменитості демонстрували найстильніші вбрання. І настав час дізнатися, кому вдалося розтопити серця модних критиків – 12 найстильніших жінок світу у 2021 році.

Можна згадати багато яскравих образів та незабутніх виходів. Чого тільки варта пов’язка на голову Prada Аманди Горман або сукня в електрик-синьому кольорі Balenciaga на Кім Кардашян, яка після її знімків підірвала пошукові системи.

Але якщо говорити про жінок, чиї образи завжди були актуальні та продумані до дрібниць, то таких американський Vogue виділив дванадцять, з посиланням на Сьогодні передає NNS.

Найбільше захоплювала публіку у 2021 році своїми неповторними вбраннями Зендая, яку почали називати іконою стилю. Леді Гага внесла перцю в гламурний світ Голлівуду зухвалими стрипами. А 68-річна Ізабель Юппер настільки розкрилася у своїй жіночності та елегантності, що вперше потрапила на обкладинку Vogue. Коротше кажучи, справді є ким надихатися.

Кейт Мосс

Кейт Мосс увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Леді Гага

12 найстильніших жінок світу

Леді Гага увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Зендая

12 найстильніших жінок світу

Зендея увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Дуа Ліпа

12 найстильніших жінок світу

Дуа Ліпа увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Ріанна

12 найстильніших жінок світу

Ріанна увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Джордан Данн

12 найстильніших жінок світу

Джордан Данн увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Ізабель Юппер

12 найстильніших жінок світу

Ізабель Юппер увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Джемма Чан

12 найстильніших жінок світу

Джемма Чан увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Анджеліна Джолі

12 найстильніших жінок світу

Анджеліна Джолі увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Зої Кравиць

12 найстильніших жінок світу

Зої Кравіц увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Синтія Еріво

12 найстильніших жінок світу

Синтія Еріво увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Нікола Кофлан

12 найстильніших жінок світу

Ніколя Кохлан увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Фото: Vogue

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