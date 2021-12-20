У 2021 році, після затяжної пандемії та тривалих обмежень, світ потроху почав повертатися до колишнього життя.

Люди у всьому світі спостерігали за багатьма заходами, де знаменитості демонстрували найстильніші вбрання. І настав час дізнатися, кому вдалося розтопити серця модних критиків – 12 найстильніших жінок світу у 2021 році.

Можна згадати багато яскравих образів та незабутніх виходів. Чого тільки варта пов’язка на голову Prada Аманди Горман або сукня в електрик-синьому кольорі Balenciaga на Кім Кардашян, яка після її знімків підірвала пошукові системи.

Але якщо говорити про жінок, чиї образи завжди були актуальні та продумані до дрібниць, то таких американський Vogue виділив дванадцять, з посиланням на Сьогодні передає NNS.

Найбільше захоплювала публіку у 2021 році своїми неповторними вбраннями Зендая, яку почали називати іконою стилю. Леді Гага внесла перцю в гламурний світ Голлівуду зухвалими стрипами. А 68-річна Ізабель Юппер настільки розкрилася у своїй жіночності та елегантності, що вперше потрапила на обкладинку Vogue. Коротше кажучи, справді є ким надихатися.

Кейт Мосс

Кейт Мосс увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Леді Гага

Леді Гага увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Зендая

Зендея увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Ріанна

Ріанна увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Джордан Данн

Джордан Данн увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Ізабель Юппер

Ізабель Юппер увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Джемма Чан

Джемма Чан увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Зої Кравиць

Зої Кравіц увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Синтія Еріво

Синтія Еріво увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Нікола Кофлан

Ніколя Кохлан увійшла до списку 12 найкрасивіших жінок у 2021 році за версією Vogue.

Фото: Vogue