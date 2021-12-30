10 найпопулярніших новорічних дитячих костюмів в СРСР (фото)

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в СCСР
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Новий Рік, мабуть, одне з найулюбленіших свят, напередодні якого, пропонуємо трохи зануритися у ностальгію і згадати, як проходили дитячі новорічні ранки в СРСР і які новорічні костюми були популярними.

10. Білочка.

в СРСР

Третій за популярністю костюм для дівчаток. Зазвичай «Білочки» були частиною деяких театралізованих вистав, де їм відводилася певна роль. Найчастіше вони були помічницями Діда Мороза та Снігуроньки.

9. Лисичка.

в СРСР

Лисички могли бути як позитивними, так і негативними персонажами. Їхнім завданням було обманом та хитрощами зірвати святкування Нового Року. Але по ходу вистави їх переконували стати на бік добра.

8. Мушкетер.

в СРСР

Старші діти просто любили цих героїв і, звичайно ж, дуже хотіли бути на них схожими. Колись костюм мушкетера міг викликати заздрість решти хлопчиків на святковому ранку.

7. Буратіно.

в СРСР

Популярний дитячий герой був бажаним гостем і на новорічному ранку. Костюм зазвичай складався з в’язаної шапочки з паперовими «кучерями» і картонного носа, що стирчали з-під неї.

6. Космонавт.

в СРСР

Костюми космонавтів почали з’являтися на дитячих ранках після 1960-х. І не дивно, тоді всі без винятку хлопчаки від малого до великого хотіли неодмінно стати космонавтами коли виростуть.

5. Сніговик.

в СРСР

Незамінний герой будь-якого новорічного свята. Яка ж зима без сніговиків? Як правило, «сніговики» у виконанні дітей були помічниками Діда Мороза.

4. Ведмедик

в СРСР

Цей персонаж знайомий усім із раннього дитинства. «Ведмедики» були зазвичай добрими та сильними персонажами.

3. Петрушка.

в СРСР

Другий за популярністю костюм для хлопчиків. «Петрушкою» або «скоморохом» встиг побувати, напевно, кожен другий хлопчик, який застав дитячі ранки в СРСР. А стати «петрушкою» було легко: яскравий костюм та ковпак на голову.

2. Зайчик.

в СРСР

Всі, ну просто всі без винятку хлопчики хоч раз були «зайчиками» на новорічному ранку. Зайчики були найпершими персонажами цих ранків, коли ті тільки починали ставати традицією. Костюм зайчика в ті часи був до геніальності простий: два м’які вуха з тканини, набитої ватою і клаптик, у кращому разі, вовни, а зазвичай цієї ж вати ззаду. Для стійкості у вуха іноді вставляли дріт. Хоча були і «бюджетні» варіанти «зайчиків» із вухами з картону.

1. Сніжинка.

в СРСР

Якщо всі хлопчики були «зайчиками», то всі дівчатка були «сніжинками». Початкова версія костюма сніжинки, родом з 1930—1940-х років являла собою звичайну білу сукню, прикрашену блискучою новорічною мішурою. Ну і, звісно, ​​білий бант на голові. З часом «сніжинки» ставали складнішими і ошатнішими, на головах почали з’являтися білі «корони», природно, теж з мішурою.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті nevsedoma.

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