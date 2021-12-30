10 найпопулярніших новорічних дитячих костюмів в СРСР (фото)

Новий Рік, мабуть, одне з найулюбленіших свят, напередодні якого, пропонуємо трохи зануритися у ностальгію і згадати, як проходили дитячі новорічні ранки в СРСР і які новорічні костюми були популярними.

10. Білочка.

Третій за популярністю костюм для дівчаток. Зазвичай «Білочки» були частиною деяких театралізованих вистав, де їм відводилася певна роль. Найчастіше вони були помічницями Діда Мороза та Снігуроньки.

9. Лисичка.

Лисички могли бути як позитивними, так і негативними персонажами. Їхнім завданням було обманом та хитрощами зірвати святкування Нового Року. Але по ходу вистави їх переконували стати на бік добра.

8. Мушкетер.

Старші діти просто любили цих героїв і, звичайно ж, дуже хотіли бути на них схожими. Колись костюм мушкетера міг викликати заздрість решти хлопчиків на святковому ранку.

7. Буратіно.

Популярний дитячий герой був бажаним гостем і на новорічному ранку. Костюм зазвичай складався з в’язаної шапочки з паперовими «кучерями» і картонного носа, що стирчали з-під неї.

6. Космонавт.

Костюми космонавтів почали з’являтися на дитячих ранках після 1960-х. І не дивно, тоді всі без винятку хлопчаки від малого до великого хотіли неодмінно стати космонавтами коли виростуть.

5. Сніговик.

Незамінний герой будь-якого новорічного свята. Яка ж зима без сніговиків? Як правило, «сніговики» у виконанні дітей були помічниками Діда Мороза.

4. Ведмедик

Цей персонаж знайомий усім із раннього дитинства. «Ведмедики» були зазвичай добрими та сильними персонажами.

3. Петрушка.

Другий за популярністю костюм для хлопчиків. «Петрушкою» або «скоморохом» встиг побувати, напевно, кожен другий хлопчик, який застав дитячі ранки в СРСР. А стати «петрушкою» було легко: яскравий костюм та ковпак на голову.

2. Зайчик.

Всі, ну просто всі без винятку хлопчики хоч раз були «зайчиками» на новорічному ранку. Зайчики були найпершими персонажами цих ранків, коли ті тільки починали ставати традицією. Костюм зайчика в ті часи був до геніальності простий: два м’які вуха з тканини, набитої ватою і клаптик, у кращому разі, вовни, а зазвичай цієї ж вати ззаду. Для стійкості у вуха іноді вставляли дріт. Хоча були і «бюджетні» варіанти «зайчиків» із вухами з картону.

1. Сніжинка.

Якщо всі хлопчики були «зайчиками», то всі дівчатка були «сніжинками». Початкова версія костюма сніжинки, родом з 1930—1940-х років являла собою звичайну білу сукню, прикрашену блискучою новорічною мішурою. Ну і, звісно, ​​білий бант на голові. З часом «сніжинки» ставали складнішими і ошатнішими, на головах почали з’являтися білі «корони», природно, теж з мішурою.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті nevsedoma.

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