Росіяни збирають підписи проти війни з Україною: хто вже підписав звернення

Росіяни збирають підписи під зверненням до керівництва РФ проти війни з Україною. Звернення має назву «Лишь бы не было войны». Серед тих, хто вже підписав його, як прості бібліотекарі і викладачі університетів, так і відомі артисти, журналісти, політики, вчені тощо. Текст звернення і список підписантів оприлюднило російське видання «Ехо Москви», передає NNS.

У заяві йдеться про те, що на тлі зростання напруги на кордонах України та Росії громадяни РФ «стають заручниками кримінального авантюризму, на який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії». При цьому вони спостерігають різке зростання цін та падіння національної валюти і живуть у невизначеності, чи буде завтра війна, та влада не питає, чи хочуть росіяни цієї війни.

Підписанти заявляють, що ненавидять війну і що Росії не потрібна війна з Україною: «Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає». Також вони закликають до формування антивоєнного руху.

Заяву підписали, серед інших, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменникки Віктор Шендерович і Ніна Катерлі, правозахисники Лев Пономарьов, Світлана Ганнушкіна, Зоя Свєтова, Валерій Борщев, режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг, Борис Вишневський та інші.

Нижче повний текст заяви і список підписантів

Заява прихильників миру проти Партії Війни у ​​російському керівництві:

Потік тривожної інформації про можливе вторгнення Росії в Україну посилюється. З’являються повідомлення про інтенсивне вербування найманців у Росії та перекидання палива та військової техніки на територію Донецької та Луганської областей України. У відповідь інтенсивно озброюється Україна, НАТО спрямовує додаткові сили до Східної Європи. Напруга не спадає, а навпаки – тільки наростає.

Громадяни Росії фактично стають заручниками кримінального авантюризму, на який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії. Вони не лише живуть у невизначеності – чи почнеться велика війна, а й спостерігають різке зростання цін та падіння національної валюти. Чи потрібна росіянам така політика? Чи хочуть вони війни, і чи готові вони нести на собі її тягар? Чи давали вони владі право на таку гру їхніми долями?

Але громадян Росії ніхто не питає. Суспільна дискусія відсутня. На державному телебаченні представлена ​​лише одна думка, і це думка прибічників війни. Звідти звучать прямі військові загрози, витікають агресія та ненависть щодо України, Америки та країн Заходу. Але найнебезпечніше, що війна подається як допустимий та неминучий розвиток подій. Людей намагаються обдурити, розбестити, нав’язати їм ідею священної війни із Заходом замість розвитку країни та підвищення рівня життя її громадян. Питання ціни не обговорюється, але платити цю ціну – ціну величезну та криваву – доведеться саме простим людям.

Ми, відповідальні громадяни Росії та патріоти своєї країни, звертаємось до політичного керівництва Росії та кидаємо відкритий та публічний виклик Партії Війни, яка сформувалася всередині влади.

Ми висловлюємо точку зору тієї частини російського суспільства, яка ненавидить війну і вважає злочином навіть використання військової загрози та кримінального стилю у зовнішньополітичній риториці.

Ми ненавидимо війну, а ви вважаєте її допустимою. Ми виступаємо на захист миру та благополуччя для всіх громадян Росії, а ви ставите їхні життя та долі на кін у своїй політичній грі. Ви обманюєте та використовуєте людей, а ми говоримо їм правду. Це ми говоримо від імені Росії, а не ви, тому що народи Росії, втративши мільйони людей у ​​війнах минулого, багато десятиліть живуть за прислів’ям «аби не було війни». Ви забули про це?

Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна і не може вестись від імені народів Росії. У такої війни не може бути ні легітимних, ні моральних цілей. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни.

Війна не тільки не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню. Шалені дії політичного керівництва країни, що штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас природно стає його частиною.

Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну.

Росіяни збирають підписи проти війни з Україною: хто вже підписав

Лев Пономарьов*, правозахисник Валерій Борщев, правозахисник Світлана Ганнушкіна, правозахисниця Леонід Гозман, політик Лія Ахеджакова, актриса, народна артистка РФ Андрій Макаревич, музикант Гаррі Бардін, режисер Віктор Шендерович*, письменник Тетяна Лазарєва, телеведуча Андрій Зубов, історик, політик Андрій Нечаєв, політик Аліна Вітухновська, письменник Олександр Белавін, фізик Микола Розанов, член-кореспондент РАН Наталія Євдокимова, відповідальний секретар правозахисної ради Санкт-Петербурга Юхим Хазанов, академік РАН Ілля Гінзбург, фізик, професор Зоя Свєтова, журналіст Григорій Явлінський, політик Лев Шлосберг, політик Борис Вишневський, політик Лев Гудков, соціолог, доктор філософських наук, професор Ігор Чубайс, філософ Тетяна Вольтская*, поет, журналіст Борис Соколов, історик, письменник Михайло Крігер, громадський активіст Вероніка Долина, поет Володимир Мірзоєв, режисер Ксенія Ларіна, журналіст Андрій Піонтковський, публіцист, Марк Урнов, професор НДУ ВШЕ Михайло Лавренов, письменник Микола Прокудін, письменник Олена Фанайлова, поет, журналіст Григорій Міхнов-Вайтенко, священнослужитель Лев Левінсон, правозахисник Сергій Германн, письменник Володимир Алекс, громадський активіст Юрій Гиммельфарб, журналіст Юрій Самодуров, правозахисник Євген Цимбал, цивільний активіст Віталій Діксон, письменник Наталія Мавлевич, перекладач Ашраф Фаттахов, юрист Віктор Юнак, письменник Валерія Приходкіна, правозахисник Олена Григор’єва, дитячий поет Віра Шабельникова, редактор Маїр Махаєв, філософ, лінгвіст Амнуель Григорій, продюсер, режисер, публіцист, політик. Сергій Кривенко, правозахисник Ярослав Нікітенко, екологічний і цивільний активіст, вчений Тетяна Янкелевич Боннер, правозахисник Микита Соколов, історик Анатолій Голубовський, історик Микола Рекубратский, науковий співробітник Вітольд Абанькін, правозахисник Олена Букварєва, доктор біологічних наук Ігор Топорков, правозахисник Калакин Євген, режисер Людмила Альперн, правозахисник Ніна Катерлі, письменник Володимир Заліщак, муніципальний депутат Ольга Мазурова, лікар Олег Мотков, режисер Наталія Пахсарьян, професор МДУ Олена Волкова, філолог, культуролог Валерій відставних, режисер, журналіст Георгій Каретников, цивільний активіст Марина Бородицька, письменник Сергій Герман, член Спілки письменників Росії Сергій Луценко. супервайзер анімації Олексій Дівєєв програміст Тетяна Ворожейкіна, викладач Вільного університету Москва Тетяна Котляр, правозахисник Анатолій Бармін, провізор Валентин Скворцов, професор МДУ Лев Інгель, фізик Михайло Мінц, історик Леонід Чубаров, професор Катя-Анна Тагуті, художник Олена Ефрос, громадський активіст Анна Шапіро, режисер Тетяна Дорутіна, член правозахисної ради СПб Аркадій коників, програміст Сергій Печенкін, цивільний активіст Анатолій Разумов, історик, Олександр Санніков, полковник ЗС РФ у відставці Анатолій Цирлін, професор Карен Акопян, доктор філософських наук, професор

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