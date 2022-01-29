Росія заявила про відведення частини військ від кордонів України

У РФ заявили про відведення військ від кордонів України. Війська та авіація Західного військового округу РФ завершили «планову перевірку бойової готовності» й нібито повертаються на місця базування, – йдеться в повідомленні, передає NNS, посилаючись на НВ.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу Західного військового округу (ЗВО).

Командувач військ ЗВО Олександр Журавльов заявив, що війська «виконали в повному обсязі» всі завдання. Бойова підготовка продовжиться на полігонах.

«Попереду цілий комплекс заходів, зокрема двосторонні тактичні навчання з залученням авіації і систем ППО», — сказав Журавльов.

За даними штабу округу, підрозділи бригад зв’язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) прибувають до пунктів постійної дислокації. Авіація, залучена під час так званої перевірки, також повернулася на аеродроми базування.

Після повернення війська ЗВО збираються поповнити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, витрачених під час навчань.

Як зазначає Інтерфакс, про початок так званої перевірки боєготовності з передислокацією підрозділів Західного і Південного військових округів РФ було оголошено чотири дні тому, 25 січня.

Чотири області Західного округу та три з Південного, а також окупований Крим, який РФ незаконно відносить до своєї території і де базуються російські війська, межують з Україною. Зазначається, що російські війська були перекинуті на «віддалені полігони».

Перевірку нібито почали на тлі кризових відносин з НАТО, в офіційних повідомленнях її називали «плановою».

Нагадаємо, з кінця жовтня 2021 року Росія стягує війська до українських кордонів. Згідно з останньою розвідувальною оцінкою Міноборони України, Росія розмістила понад 130 тисяч військовослужбовців та наступальне озброєння поблизу кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

Західні ЗМІ та іноземні розвідки повідомляють про високий ризик подальшого російського вторгнення в Україну. Ситуація поблизу східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. Західні лідери проводять зустрічі на різних рівнях та обговорюють можливі способи протидії російській агресії, а також надають озброєння Україні.

Водночас у російському керівництві заперечують інформацію про підготовку вторгнення, заявляючи, що перекидання військ — це внутрішня справа РФ. При цьому у Кремлі заявляють про можливі провокації з боку України та нібито плани Києва повернути окуповані території військовим шляхом.

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