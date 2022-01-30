Помер Леонід Куравльов – радянський і російський актор, занесений в базу «Миротворець»

Помер Леонід Куравльов – відомий радянський і російський актор, якого в Україні занесли до бази «Миротворець», повідомляє NNS, посилаючись на російські ЗМІ.

Леоніду Куравльову було 85 років. На початку січня артиста екстрено госпіталізували до московської міської клінічної лікарні №40 у Комунарці з підозрою на коронавірусну інфекцію, тест виявився позитивним. Лікарі знайшли у нього пневмонію, згодом артисту провели екстрену операцію на шлунку.

Згодом стало відомо, що лікарі діагностували у Куравльова тяжке ураження мозку. У нього виявили цереброваскулярну хворобу, яка вражає судини та призводить до порушення кровообігу головного мозку.

“Виявлено стійке зниження пізнавальної діяльності із втратою тією чи іншою мірою раніше засвоєних знань та практичних навичок. Порушення пам’яті та мови, розумового процесу та спогадів. Порушення функцій ковтання їжі. Наразі свідомість артиста перебуває на рівні поверхневого оглушення”, – йшлося у повідомленні.

Леонід Куравльов: що відомо про актора

Леонід Куравльов відомий за такими фільмами, як “Іван Васильович змінює професію”, “Афоня”, “Живе такий хлопець”, “З лебединого”, “Ваш син і брат”, “Золоте теля” та “Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо”.

У 2014 році Куравльов підписав звернення російських діячів культури на підтримку політики президента РФ Путіна в Україні та у Криму, за що його внесли у базу “Миротворець”.

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