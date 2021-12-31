Новий рік в СРСР – 10 традицій, які майже забуті

Новий рік в СРСР святкували не завжди. До середини 30-х років влада боролася з цією «буржуазної традицією». Адже ялинка асоціювалася з Різдвом. І якщо до 1925 року ялинки в більшості своїй ставилися в будинках і продавалися на ялинкових базарах, хоча це і не заохочувалося, то, починаючи з 1927 року, з’явилася повну заборону на святкування Різдва та встановлення ялинки — головного атрибута свята. А в 1935 році новорічні традиції в СРСР різко помінялися. Про них ми і розповімо нижче

У грудні 1935 року наряджати ялинку радянським людям офіційно дозволили! Член ЦК КПРС Постишев першим закликав не забирати у дітей таке чудовий свято, відновити традицію, правда, відзначати він пропонував не Різдво, а саме Новий рік. Так ялинка в СРСР офіційно стала символом наступаючого Нового року.

Новорічний номер «Крокодила» за 1936 рік вийшов із прикрашеною ялинкою на обкладинці і цитатою Й. В. Сталіна про те, що жити стало краще і веселіше. Природно, громадяни країни ідею відзначати Новий рік з радістю підтримали. Ще б! Це було, мабуть, єдине свято без ідеологічної підоснови, яке об’єднує абсолютно всіх.

Правда, веселощі та накритий різними наїдками стіл партія і уряд теж рекомендували. Новорічні традиції в СРСР, пов’язані з застіллями, з’явилися пізніше.

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Саморобні новорічні костюми

Ця традиція лише частково збереглася в початкових школах і дитячих садах. Зараз костюми купують або беруть на прокат, а раніше робили самі. Хлопчики — зайчики, дівчатка — сніжинки, хоча цим не обмежувалися, були і різні звірі, птахи, сніговики, казкові персонажі.

Саморобні іграшки

Самостійно робили не тільки костюми, але і ялинкові іграшки. До цього процесу часто підключали дітей, які з задоволенням «ліпили» з вати і клею сніговиків і вирізали сніжинки і гірлянди з паперу.

Цукерки на ялинці

Солодощами було прийнято прикрашати ялинку в Російській імперії ще в 18 столітті. Частково ця традиція перекочувала і в СРСР – багато сімей прикрашали цукерками і фантиками від них новорічну красуню. А ще пакунки з солодощами почали видавати працівникам виробництв, у яких були діти віком до 14 років

‘Живі’ листівки

Раніше люди обов’язково слали до свята вітальні листівки своїм рідним, близьким, друзям і знайомим. І робили поштою – інших варіантів не було. Листівок відправляли так багато, що пошта не завжди справлялися, і листівки приходили з сильним запізненням.

Навіть коли з’явився дротяний телефон і став масовим явищем, листівки продовжували слати. Ця традиція зберігалася ще й у 90-х, після розпаду СРСР. А зараз вже рідко зустрінеш людину, яка б вручну підписувала листівку і відправляв звичайною поштою. Люди користуються інтернетом або телефонують на мобільний, щоб привітати одне одного.

Катання на санках

Це дуже стара традиція, яка зародилася набагато раніше появи СРСР. На санях, запряжених кіньми, каталися і дорослі, і літні. Потім залишилися тільки санки – без коней, і традиція зберігалася переважно у дітей. А зараз вона відмирає і у молодшого покоління. Не тільки через засилля гаджетів, але з тієї причини, що зими стали не ті – снігу у них не завжди «випросиш».

Шкільні чаювання

Традиція поступово вмирає, поступаючись місцем гучним тусовкам в спеціалізованих дитячих центрах та кафе. А раніше було набагато тихіше: збиралися всім класом і пили чай з цукерками, обмінюючись подарунками після «ялинки» в актовому залі.

Ватний Дід Мороз і Снігуронька

Під ялинку в СРСР часто ставили невеликі фігури Діда Мороза і Снігуроньки. Як правило, такі фігури купували – робили їх вручну з вати майстри радянських артілей.

12 страв

Радянська новорічна традиція рекомендувала мати на столі не менше 12 страв. Крім салату олів’є обов’язковим номером програми був оселедець під шубою, трохи пізніше додався салат «Мімоза», салат з печінки тріски (якщо вдалося її дістати), неодмінно бутерброди з ікрою, холодець, курча “табака”. Холодець варили довго і болісно.

Навіть сьогодні в переддень Нового року можна відрізнити квартири, де живуть сім’ї, що справляють Новий рік за радянськими традиціями: у них за пару днів до святкування геть запітнілі вікна.

Взагалі радянські кулінарні традиції формувалися в умовах тотального дефіциту: на столи ставилося те, що люди діставали іноді через треті руки, стояли в чергах, брали в «замовлення» для ветеранів ВВВ.

Консервовані ананаси

Як вже згадувалося вище, головне місце на новорічному столі займали салати ‘Олів’є’, ‘Мімоза’, ‘Оселедець під шубою’ і холодець. А особливим шиком і предметом гордості для господині були консервовані ананаси – дістати їх було неймовірно складно. Зараз баночку з плаваючими всередині шматочками заморського фрукта ставлять на стіл рідко – в наші дні зазвичай купують свіжі ананаси. Багато хто вже й забув, що в СРСР це було практично нереально.

Радянське шампанське

Дорослі пили на Новий рік переважно Радянське шампанське. Воно вважалося найсмачнішим і найякіснішим алкогольним напоєм, це не обговорювалося. Зараз того самого шампанського вже немає і його замінюють різними ігристими винами.

Історики кажуть, що реклама Радянського шампанського була навіть на автомобілях, які йшли в ГУЛАГ…

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