У Данії норки, яких вбили через мутований COVID-19, "підіймаються з могил"

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Про це з посиланням на The Guardian пише Громадське, передає NNS.

Декілька тисяч норок поховали у братських могилах на військовому полігоні на глибині 1 метр. Водночас цього виявилося недостатньо: тіла тварин піднялися, а правоохоронці Західної Ютландії намагаються протистояти цьому явищу і закинули на місце поховання ще один шар ґрунту.

Неглибокі поховання не єдине пояснення того, що норки «виходять» із могил. За словами речника поліції Томаса Крістенсена, через розкладання у тілах можуть утворюватися гази, що змушує їх трохи розширюватися.

«У гіршому випадку тіло виштовхує з землі. Це природний процес»,

— сказав він. Крім того, піщаний ґрунт у Західній Ютландії занадто легкий, тому й доводиться накладати зверху більше землі.

Місцеві медіа також повідомляють, що тварини поховані занадто близько до озер, що може призвести до забруднення водойм. Міністерство охорони навколишнього середовища називає це явище «тимчасовою проблемою, пов'язаною з процесом гниття». У відомстві пообіцяли цілодобово охороняти полігон, щоб уникнути можливої загрози для людей і тварин.

У поліції ж запевняють, що для людей існує невеликий ризик через тіла норок, оскільки перед похованням їх дезінфікували та покрили вапном. До того ж вірус передається від живої тварини, яка видихає його в повітря.

Нагадуємо, уряд Данії 4 листопада повідомив, що на норкових фермах виявили мутований COVID-19. Він може передаватися людям, однак наразі немає доказів того, що ця версія більш небезпечна чи стійкіша до вакцин.

На початку листопада влада Данії заявляла, що цим вірусом інфікувалося 11 людей. Тоді ж оголосили про плани знищити всіх норок у країні та розпочали цей процес. Водночас уряд не має законних підстав для такого рішення, його може ухвалювати лише парламент.

17 листопада парламент підтримав законопроєкт щодо норок. Документ передбачає знищення всіх норок у країні, а також забороняє розводити їх до кінця 2021 року.

Окрім того, у Нідерландах, Іспанії, Італії, Швеції та США зафіксували випадки коронавірусного захворювання на норкових фермах, однак невідомо, чи у всіх країнах виявили мутований штам коронавірусу. Пізніше про зараження серед тварин повідомляла Греція та Польща.