От Сеула до Вашингтона. Как украсили города к Новому году (фото)

- 10 лист. 2020
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Фото: Christoph Soeder / DPA / ТАСС. Рождественский рынок на Брайтшадплац у мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине
Единственный праздник в году, благодаря которому, вся наша планета становится немножечко ярче и красочнее. NikopolNews подготовил для вас подборку фото городов, которые со вкусом подготовились к Новогодним праздникам.
Приятного просмотра и предновогоднего всем настроения.
Фото: Andrea Merola / EPA / ТАСС. Площадь Сан-Марко в Венеции
Фото: Владимир Песня / РИА. Новости Красная площадь в столице страны оккупанта Москве
Фото: Mark Wilson / Getty Images. Капитолий в Вашингтоне, США
Фото: Ahn Young-Joon / AP. Сеул
Фото: Eric Gaillard / Reuters. Казино «Монте-Карло», Монако
Фото: Yara Nardi / Reuters. Площадь Венеция в Риме
Фото: Danny Lawson / PA Wire / ТАСС. Ротуэлл, Йоркшир, Великобритания
Фото: Bilal Jawich / Xinhua / Global Look Press. Новогодняя ель из пластиковых бутылок, Чекка, Ливан
Фото: Mindaugas Kulbis / AP. Вильнюс, Литва
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС. Минск
Фото: Luca Bruno / AP. Галерея Виктора Эммануила II в Милане, Италия
Фото: Czarek Sokolowski / AP. Замковая площадь в Варшаве
Фото: Lisi Niesner / Reuters. Риджент-стрит в Лондоне
Фото: Arnulf Hettrich / Imago-Images / ТАСС. Штутгарт, Германия
Фото: Loriene Perera / Reuters. Сады у залива, Сингапур
Фото: Jochen Tack / Imago-Images / ТАСС. Кельн, Германия
Фото: Lisi Niesner / Reuters. Рождественский рынок в Вене
Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images. Площадь Луиша де Камоэнса в Лиссабоне
Фото: David W Cerny / Reuters. Староместская площадь в Праге