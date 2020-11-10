От Сеула до Вашингтона. Как украсили города к Новому году (фото)

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Фото: Christoph Soeder / DPA / ТАСС. Рождественский рынок на Брайтшадплац у мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине

Единственный праздник в году, благодаря которому, вся наша планета становится немножечко ярче и красочнее. NikopolNews подготовил для вас подборку фото городов, которые со вкусом подготовились к Новогодним праздникам.

Приятного просмотра и предновогоднего всем настроения.

Фото: Andrea Merola / EPA / ТАСС. Площадь Сан-Марко в Венеции

Фото: Владимир Песня / РИА. Новости Красная площадь в столице страны оккупанта Москве

Фото: Mark Wilson / Getty Images. Капитолий в Вашингтоне, США

Фото: Ahn Young-Joon / AP. Сеул

Фото: Eric Gaillard / Reuters. Казино «Монте-Карло», Монако

Фото: Yara Nardi / Reuters. Площадь Венеция в Риме

Фото: Danny Lawson / PA Wire / ТАСС. Ротуэлл, Йоркшир, Великобритания

Фото: Bilal Jawich / Xinhua / Global Look Press. Новогодняя ель из пластиковых бутылок, Чекка, Ливан

Фото: Mindaugas Kulbis / AP. Вильнюс, Литва

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС. Минск

Фото: Luca Bruno / AP. Галерея Виктора Эммануила II в Милане, Италия

Фото: Czarek Sokolowski / AP. Замковая площадь в Варшаве

Фото: Lisi Niesner / Reuters. Риджент-стрит в Лондоне

Фото: Arnulf Hettrich / Imago-Images / ТАСС. Штутгарт, Германия

Фото: Loriene Perera / Reuters. Сады у залива, Сингапур

Фото: Jochen Tack / Imago-Images / ТАСС. Кельн, Германия

Фото: Lisi Niesner / Reuters. Рождественский рынок в Вене

Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images. Площадь Луиша де Камоэнса в Лиссабоне

Фото: David W Cerny / Reuters. Староместская площадь в Праге

Фото РБК Украина