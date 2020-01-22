Новий коронавірус шириться планетою, кількість померлих швидко зросла

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Кількість померлих від нового коронавірусу в Китаї стрімко зросла. Зафіксовано вже понад 540 випадків зараження вірусом. Сьогодні збереться екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві.

Як стало відомо, кількість померлих від нового коронавірусу в Китаї останньої доби стрімко зросла до 17 людей. Про це у середу, 22 січня, повідомили представники влади провінції Хубей, адміністративним центром якої є місто Ухань. Раніше повідомлялося про дев’ятьох померлих. Зафіксовано вже 544 випадки зараження новим вірусом.

Лунають побоювання, що кількість інфікованих упродовж наступних кількох днів може ще більше зрости. Причина - масові поїздки з великих міст до невеликих населених пунктів для святкування китайського Нового року, повідомляє агенція новин dpa.

Про зафіксовані випадки зараження новим коронавірусом повідомляли також на Філіппінах, у Таїланді, Японії, Південній Кореї, на Тайвані, у США, а також у Гонконгу і Макао.

Увечері 22 січня має відбутися екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві. На ньому мають визначити, чи є цей спалах хвороби міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Тим часом КНДР вже закрила свій кордон для іноземних туристів. У низці країн, зокрема в Росії, Великобританії і США посилили перевірку на кордонах, передусім пасажирів, які прибувають з Уханю.

Про збудника хвороби відомо, що він належить до групи коронавірусів і провокує в інфікованих ним людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим вірусом пов'язували з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань. Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією ЗМІ, продавали також кажанів, курей, кроликів та змій.

У Росії з підозрою інфікування коронавірусом госпіталізували відразу двох осіб. Один з них – 20-річний громадянин Китаю, другий – 23-річний росіянин. Згодом після проведення аналізів небезпечний діагноз у китайця не підтвердився.

Один з двох пасажирів, яких госпіталізували в інфекційну лікарню з Пулково, не є інфікованим на новий вид коронавірусу. Аналізи другого чоловіка, росіянина будуть готові вранці 23 січня.

23-річний росіянин прилетів до Петербурга з Шанхая (з пересадками в Красноярську і Москві). В ході епідеміологічного контролю у нього виявили ​​лихоманку – підвищення температури до 38 градусів. Епідеміологи побоюються завезення небезпечного коронавірусу в Росію, а тому застосували посилені заходи

Дипломати застерегли мандрівників, аби ті виявляли пильність.

Українці під час перебування в Китаї мають дотримуватися певних правил, аби знизити ризик підхопити новий і загрозливий коронавірус, який здатен призводити до смерті. Відповідні рекомендації для мандрівників поширили в Міністерстві закордонних справ України.

Там радять громадянам, які планують подорож до Китаю або вже перебувають там, утримуватися від відвідин осередку епідемії – міста Ухань. Дипломати звертають увагу мандрівників на важливість відстежування епідеміологічної ситуації в регіоні та швидко реагувати на повідомлення та застереження.

Серед інших рекомендацій МЗС: вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу, уникати контакту з живими або мертвими тваринами, відвідування ринків із продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо, не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань, використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання.

Не радять забувати і про елементарні засоби гігієни – миття рук, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед прийомом їжі. При найменших ознаках недуги – мінімізувати контакти з оточенням і одразу ж звертатися до лікарів.

"Громадянам України необхідно відстежувати інформацію на сайтах посольства України в КНР та МЗС України, дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади. У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" до посольства України в КНР (+8613701230647), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +380442381657, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Автор: Администратор