Куди поставити ялинку, щоб завагітніти, по феншуй – поради дизайнерів

Головним атрибутом для зустрічі Нового року є звичайно зелена та пухнаста ялинка, прикрашена іграшками та блискучим дощем. А чи ти замислювався колись над тим, куди поставити ялинку?

Виявляється, спеціалісти феншуй приділяють цьому моменту особливу увагу. На їхню думку, правильно поставлена ​​ялинка здатна не лише подарувати тобі новорічну радість, а й залучити цього року до твоєго життя додаткову удачу і навіть як вони стверджують – завагітніти.

Прикрашаємо будинок на Новий рік за фен-шуй

Заздалегідь проведіть вдома генеральне прибирання, переберіть усі шафи та тумбочки. Не шкодуйте старі речі, тому що з їх виходом з дому зникає негативна енергетика, а на зміну їй приходить позитивна. Тоді дім та його мешканці очистяться і духовно, і фізично.

За кілька днів до свята зробіть вологе прибирання та протріть пил. Перед новорічною ніччю викидати сміття з дому і прибиратися не слід, щоб не викинути свій фінансовий добробут. Якщо є бажання покращити своє матеріальне становище, потрібно прикрашати будинок сріблястими і золотистими аксесуарами.

Новорічна ялинка з Фен-шуй

Зелена та пухнаста ялинка є не тільки одним з важливих символом новорічних свят, але й здатна залучити в життя успіх та любов, гроші та кар’єрне зростання, якщо поставити її правильно по фен-шуй.

Правильний вибір місця починається із входу до кімнати. Саме з нього треба буде дивитися на простір.

Ялинку треба прикрасити монетками, купюрами, золотими зливками. Чим більше їх буде, то краще. Іграшки краще підвісити на червоних нитках, що ефективно активізує вогняну стихію. Китайська грошова монетка – головний атрибут багатства, тому покласти чи повісити їх слід якнайбільше.

Куди поставити ялинку для залучення кохання

Якщо ви хочете зустріти своє кохання або просто зробити інтимне життя яскравим і бурхливим, то ялинку необхідно ставити в дальній правий кут.

Для залучення любові необхідно прикрашати ялинку блискучими іграшками, шовковими стрічками, іграшками у формі серця, а також усілякими парними символами. Намагайтеся однакові іграшки вішати поруч одна з одною. Парні іграшки краще перев’язуйте стрічками або мотузками, щоб максимально скріпити пута. Вітається червоний колір і всі його відтінки.

Куди поставити ялинку для залучення грошей

Якщо ви бажаєте поліпшити свій фінансове благополуччя, необхідно ставити ялинку в протилежний кут від любові (в дальньому лівому кутку).

Новорічні прикраси обирайте золотого чи срібного кольору. Знайдіть цікаві яскраві деталі, наприклад шоколадні монети) і чим більше таких монет буде на ялинці, тим краще для майбутнього благополуччя. Також можете одну гілку ялинки обернути грошовими купюрами, зробити елемент грошового дерева.

За східною філософією кар’єра та фінансове благополуччя – це різні речі. Залучаючи у своє життя саме фінансове благополуччя, не завжди йдеться про успіхи в роботі. Ви можете отримати спадщину. Якщо ж ви зацікавлені саме у просуванні службовими сходами, то ялинку треба ставити прямо навпроти вхідних дверей біля протилежної стіни.

Куди поставити ялинку, щоб у дітей все було добре (і щоб завагітніти)

Щоб завагітніти та благополучно народити дитину, розташуйте новорічну ялинку в ближньому правому кутку.

Обов’язково прикрашайте ялинку солодощами та м’якими іграшками. Якщо в будинку вже є діти, то нехай вони самі займуться окрасою новорічної красуні, а ви проконтролюйте процес.

Куди поставити ялинку, щоб залучити друзів

Якщо ви хочете залучити у своє життя добрих друзів і впливових покровителів, стати відомим у суспільстві, поставте ялинку у ближній лівий кут. Дуже хороший ефект вийде, якщо ви попросите своїх друзів для прикраси ялинки подарувати якусь іграшку. Якщо ви чекаєте нових знайомств, то обов’язково повісьте на ялинку предмети, які асоціюються з людиною (краватка, дорога ручка).

Куди поставити ялинку для оптимальної гармонії

Якщо вам хочеться всього потроху, треба поставити новорічну ялинку рівно по центру кімнати. Так вам вдасться посилити кожну сферу життя.

Прикрашати необхідно відповідними символами кожної, описаної вище сфери життя на тих гілках, що дивляться на відповідні кути.

Ялинка має бути міцно і рівно встановлена. У жодному разі не можна, щоб вона завалювалася на бік, бо мрії будуть слабкими. Якщо ялинка жива, не забувайте підливати їй воду, щоб вона довше простояла.

Якщо з якихось причин ви не можете поставити ялинку відповідно до правил, не засмучуйтесь. Візьміть свіжі пухнасті гілки ялинки і зробіть новорічний букет. Поставте букет у вазу, а вазу – у потрібне вам місце. Як стверджують поціновувачі східної філософії, ефект буде таким самим.

Ще раз нагадаємо, куди поставити ялинку:

щоб залучити до дому достаток – поставте ялинку в південно-східній частині кімнати;

щоб зміцнити сімейні зв’язки та позбутися сварок – поставте ялинку у східній частині кімнати;

щоб отримати визнання та купатися в новому році в променях слави – поставте ялинку у південній частині кімнати;

щоб бути здоровим – поставте ялинку в центрі кімнати;

щоб завагітніти та благополучно народити дитину – поставте ялинку в західному кутку кімнати;

щоб піднятися кар’єрними сходами – поставте ялинку в північну частину кімнати;

щоб весь рік дізнаватися про нове і набратися мудрості – поставте ялинку в північно-східній частині кімнати;

щоб багато подорожувати та знайомитися з новими людьми – поставте ялинку у північно-західній частині кімнати.

Дуже важливо вчасно винести ялинку з дому, якщо вона жива. Робити це треба, як тільки ви помітили, що голки стали обсипатися, тому що ялинка, що обсипається, є джерелом негативної енергії.

Новий рік СРСР в епоху дефіциту – яким він був

17 звичок з СРСР, яких краще позбутися

5 найшановніших професій у СРСР, які тепер не в пошані

Наша сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/nacnews