Як відрізнити алергію на холод від чутливості шкіри

Якщо після вулиці шкіра на обличчі й руках не просто червоніє, а свербить, набрякає, то можна запідозрити алергію на холод. Як провести “льодовий” тест і не тільки

Найчастіше почервоніння і сухість шкіри в зимовий період спричинені погодою, різкою зміною температур, недостатнім зволоженням. Але бувають випадки, коли при контакті з холодним повітрям шкіра сильно червоніє, свербить, набрякає. Як розпізнати алергію на холод і чи можна з нею впоратися, розповіла алерголог клініки алергології та імунології Air DOC Анастасія Левченко.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Сьогодні.

Хіба алергія на холод буває?

Навіть + 4 “за бортом”, а не тільки сильний мороз здатні привести до алергічних реакцій організму. Звичайно, якщо ви повертаєтеся з прогулянки з милим рум’янцем на обличчі, то приводу для занепокоєння швидше за все немає. Про патологічні реакції організму на холод “розкажуть” певні симптоми.

Тремтіння, мурашки від холоду – це не алергія, все легко припинити, якщо тепло одягнутися. Але є такі люди, які в холодну пору року не можуть врятуватися навіть теплим одягом: на їх тілі з’являється висип, пухирі, навіть ломота в суглобах

Точної статистики, скільки людей у світі страждають від холодової алергії, немає, – каже Анастасія Левченко, – але максимум алергічних реакцій на низькі температури медики спостерігають у людей вже з 15 років і до 35. І більше до алергії на холод схильні жінки, ніж чоловіки.

Сильний вітер і дуже вологе повітря погіршує картину реакцій організму на холод, хоча алергія на низьку температуру – це зовсім не типова алергічна реакція. Тому важливо відстежити, як поводиться ваш організм і чи дійсно він реагує саме на холод.

Чому виникає алергія на холод?

Класична алергія проявляється реакцією організму на будь-яку речовину (алерген), яку він починає сприймати, як небезпеку. Наприклад, білок молока – в такому випадку організм виробляє антитіла до алергену.

Але холод – це фізичний фактор, а не речовина, розвиток алергії на холод пов’язаний із виділенням в організмі особливих білків кріоглобулінів. Ці білки під впливом низьких температур утворюють імунні комплекси.

І активують речовину гістамін, який і викликає алергічну реакцію. Тобто холод – це пусковий механізм, а ось наздожене вас холодова алергія чи ні – залежить від генетичних чинників.

Як зрозуміти, що у вас алергія на холод

Зверніть увагу не тільки на мороз і холодне повітря, а також на реакцію шкіри при її контакті з холодною водою, напоями, гарячими предметами.

при її контакті з холодною водою, напоями, гарячими предметами. Якщо крім набряку, почервоніння та свербежу з’явилися сльози на очах, очі почервоніли, почався кашель, чхання, нежить, заклало ніс, а також появився висип і навіть пухирі на шкірі – то скоріше всього це алергічна реакція.

Першим проявом холодової алергії вважається класична кропив’янка яскраво-червона висипка, часто з набряком, пухирями і сверблячкою. Якщо дія холоду ще продовжується, може з’явитися головний біль, озноб, підвищення температури.

Небезпечна алергія на холод і тим, що у такої людини набрякають губи, слизові оболонки рота, горла. А після того як вона випила холодне, може початися крім набряку сильний кашель, аж до порушення дихання, каже Анастасія Левченко – У моїй практиці бували случі, коли у пацієнта розвивається набряк гортані з порушенням дихання, анафілаксія. Для таких людей холодний душ або пірнання в ополонку може коштувати життя!

Як протестувати себе на холодову алергію

Не завжди почервоніння і лущення шкіри – симптом саме алергії на холод. Переконатися, що причина саме в низькій температурі, допоможе “тест із кубиком льоду”.

Тест з льодом – найпростіший домашній спосіб визначити, чи є реакція на холод чи ні

візьміть кубик льоду і покладіть на долоню, можна на зап’ястя.

потримайте 3-5 хвилин, якщо місце контакту шкіри з льодом швидко червоніє, з’являються, пухирці, то це явна ознака алергії, при якій слід звернутися до алерголога.

Як допомогти собі при алергії на холод?

! Важливо знати, що реакція на холод може бути наслідком серйозних внутрішніх захворювань або хронічних патологій,

Алергія на холод може розвинутися на тлі зниженого імунітету або стресу

. Лікарі розділяють декілька видів алергії на холод.

Це холодовий дерматит, холодова кропив’янка, холодовий кон’юнктивіт, холодовий риніт, холодова астма та інші. З’ясувати, за якої саме температурі “включається” реакція на холод, допоможе самий сучасний метод – це TempTest.

Щоб реакція на холод була якомога менше, важливо звести до мінімуму контакт з холодом, намагатися не переохолоджуватися. Фармацевтичні засоби усувають лише симптоми, але саму проблему не вирішують.

Також вибирайте одяг з натуральних тканин, наносьте на шкіру спеціальні креми; на губи – бальзам. Ще обов’язково варто звернутися до алерголога, пройти діагностику та отримати рекомендації фахівця, як правильно зняти гострі симптоми алергії на холод. Подальші схеми лікування холодової алергії ідентичні зі схемами лікування істинної алергії.

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