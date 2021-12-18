Як уникнути печії в ході святкового застілля?

Лікар Зої Вільямс розповіла, яким чином можна уникнути печії в ході святкового застілля

Подібний негативний прояв здатний позбавити задоволення в урочисті дні внаслідок дискомфорту. Лікар дає поради, як уникнути печії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Новости Ю.

Більшість людей стикаються з проблемою печії в період свят, так як застілля з великою кількістю різноманітних страв призводить до переїдання. У ряді випадків вживаються продукти з високим вмістом жирів і цукру.

Їх багато в сирах, шоколаді і тортах. Дані продукти, що з’їдаються в значних кількостях, посилюють проблему. До того ж, їжа в шлунку змішується з алкоголем.

Особливо небажано вживати великі дози спиртного з гострою їжею, так як можлива печія. Статистика показує, що в середньому за святковим столом люди вживають не менше 5000 калорій, що в кілька разів перевищує калорійність страв, що з’їдаються в звичайні дні.

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