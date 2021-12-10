Як достаток впливає на стан здоров’я

Психолог Тетяна Павлова пояснила вплив достатку на стан здоров’я

Фахівець пояснила, що сама по собі нестача грошей не так впливає на самопочуття, як схильність людей порівнювати себе з оточуючими. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Свідок.

На цьому тлі у людини розвивається почуття неповноцінності, яке найчастіше призводить до стану хронічного стресу, що, очевидно, згубно впливає як на психічне, так і на фізичне здоров’я.

“Можливість порівнювати те, що у вас є з ресурсами інших людей, робить нас менш задоволеними. Усвідомлення того, що “у мене менше, ніж у інших”, — може бути не менш, а то і більш сильним стресором, ніж низький дохід”, — говорить психолог.

Однак, вона пояснила, що для мінімізації такого впливу фінансового фактора людині допомагає вибудовування теплих емоційних відносин з рідними і близькими

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