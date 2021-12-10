Як достаток впливає на стан здоров’я

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Психолог Тетяна Павлова пояснила вплив достатку на стан здоров’я

Фахівець пояснила, що сама по собі нестача грошей не так впливає на самопочуття, як схильність людей порівнювати себе з оточуючими. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Свідок.

На цьому тлі у людини розвивається почуття неповноцінності, яке найчастіше призводить до стану хронічного стресу, що, очевидно, згубно впливає як на психічне, так і на фізичне здоров’я.

“Можливість порівнювати те, що у вас є з ресурсами інших людей, робить нас менш задоволеними. Усвідомлення того, що “у мене менше, ніж у інших”, — може бути не менш, а то і більш сильним стресором, ніж низький дохід”, — говорить психолог.

Однак, вона пояснила, що для мінімізації такого впливу фінансового фактора людині допомагає вибудовування теплих емоційних відносин з рідними і близькими

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