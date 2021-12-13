Вологість і цвіль у ванній кімнати: 5 порад як цього позбутися

Ванна кімната часто стає тим місцем у квартирі, де зберігається підвищена вологість і цвіль, як наслідок

Через зайву вологу у ванній кімнаті з’являються бактерії, неприємний запах, цвіль і грибки.

Як не допустити зайвої вологи у ванній кімнаті та зберегти це приміщення в кращому вигляді NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Грибки, бактерії, цвіль і постійна вологість – дуже небезпечні для здоров’я людини. Вони можуть викликати алергію або проблеми з легенями. Тому потрібно позбавлятися від цих явищ якомога швидше.

Вентиляція

У старих будинках і квартирах у ванній відсутня нормальна вентиляція. Так буває, якщо решітка сильно забита пилом і циркуляція повітря майже відсутня.

Перевірити це не так вже й складно. Візьміть сірник або запальничку, запаліть біля решітки. Якщо полум’я нахилилося на 45 градусів, то з вентиляцією все відмінно.

Якщо ні, значить потрібно знімати грати вентиляційного отвору і ретельно їх помити з будь-яким миючим засобом.

Можна додатково встановити систему вентиляції з кнопкою включення. Вона вставляється на місце решітки та включається тоді, коли потрібно швидко прибрати вологу. Наприклад, після прийому душу.

Провітрювання

Для ванної кімнати має велике значення і часте провітрювання. Можна залишати двері у ванну неповністю закритою – на пару см між порогом і дверима. Це дозволить часто провітрювати приміщення.

При можливості та в разі потреби, можна повність відкривати вікна і двері у ванну. Так волога піде набагато швидше.

Якщо житло знаходиться поруч з дорогою або промисловою ділянкою, то можна встановити невеликий кондиціонер, який буде підсушувати повітря і підтримувати необхідну температуру в приміщенні.

Можна встановити на вікна спеціальну кватирку – альпійську. Вона дозволяє провітрювати, але при цьому допомагає уникнути протягу.

Не сушіть білизну у ванній

Сушка білизни у ванній кімнаті – одна з причин постійної підвищеної вологості. Мокрі речі варто розвішувати на вулиці, або на балконі.

Як варіант – ставте сушку для білизни в коридорі, будь-якому приміщенні, де сухо. Це додасть свіжості тому приміщенню, де занадто сухе повітря.

Також можна придбати спеціальну сушильну машину.

Ще один нюанс – не вішайте вологі рушники після використання на гачок. Спочатку їх потрібно обов’язково просушити.

Радіатор (сушка у ванній)

Наявність радіатора у ванній кімнаті допомагає осушити повітря. Його можна використовувати для сушіння рушників. Але найважливіше – він прибирає конденсат з усіх поверхонь.

Розміри та параметри варто підбирати індивідуально, під конкретне приміщення.

Хороші труби

Сантехніка не може служити вічно і приходить в непридатність з роками. Можуть з’явитися місця витоків. Зазвичай пошкоджуються місця підключення сантехніки та стики між трубами.

Постійні протікання призводять до появи затхлого запаху, вогкості та цвілі. Є ризик, що трубу одного разу прорве і ви влаштуєте потоп. А вогкість після потопу виводити доведеться потім місяцями.

Не чекайте, поки проблема вистрілить у вас у ванній фонтаном. Раз на рік запрошуйте сантехніка і перевіряйте всі труби. Якщо щось викликає підозру – проводьте ремонт або міняйте труби.

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