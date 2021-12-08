Віщий сон допоміг чоловікові виграти в лотерею і зірвати джекпот

Чоловікові приснився виграш в лотерею, і цифри зі сну допомогли йому зірвати джекпот

Житель Австралії виграв у лотерею майже $3,4 млн завдяки віщому сну. Одного разу чоловікові приснилася комбінація цифр, яку він використовував протягом декількох років, але вигравати довго не вдавалося.

Нещодавно австралієць знову вирішив випробувати удачу, і не прогадав. Щасливчик, який побажав залишитися невідомим, до цих пір не може повірити в те, що відбувається. Він каже, що дуже радий тому, що незважаючи на минулі невдачі, продовжив вірити своєму сну. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті NEWS-U

“Зараз у це важко повірити, але багато років тому мені наснилися числа, які я закреслюю в лотерейних квитках, – розповів новоспечений багач. – Це схоже на передчуття”.

Завдяки виграшу тепер чоловік може безбідно жити і забезпечити всім необхідним свою сім’ю.

“Я все ще працюю, як і моя дружина, але тепер ми можемо вийти на пенсію, якщо захочемо. Частина грошей віддамо дітям, решта використовуємо так, щоб по-справжньому насолоджуватися життям”, – додав він

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