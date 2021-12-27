ТОП-10 – предмети із СРСР, які здивують молоде покоління (фото)

У Радянському Союзі не було гаджетів, мобільного зв’язку та інтернету. Однак були інші предмети із СРСР, які здивували б і навіть збили б з пантелику молоде покоління

Наприклад, раніше жінки крутили волосся на залізні гарячі бігуді, яйці продавали поштучно, килими чистили спеціальними вибивалками, адіти ходили на дерев’яних ходунках. ТОП-10 приладів “першої необхідності” в СРСР, які давно вийшли з вжитку.

Домашні телефони

Смартфони замінили домашні телефони у перше десятиліття цього століття. Зараз у деяких будинках ще збереглися екземпляри, але лише як прикраса. Також домашні телефони є в офісах, але вже у сучасному варіанті.

“Вибивалка” для килимів

Взимку перед святами люди влаштовували “парад килимів” у дворах, вибиваючи їх від пилу та бруду спеціальним девайсом – вибивалкою. Зараз багато хто позбувся килимів на стінах, а для підлогових з’явився пилотяг. “Вибивалку” ще можна знайти у деяких будинках як нагадування про радянське минуле.

Бігуді

Наразі жінки не можуть уявити своє життя без професійних фенів та плоєк для гофре. А ось у СРСР дозволити собі локон для волосся могла не кожна дівчина. Проте майже у всіх дома були залізні, а потім і пластикові бігуді. Залізні аксесуари складаються з металевого корпусу та гумової клямки для фіксації. Бігуді кип’ятили, а потім обмотували навколо розпеченого заліза вологе пасмо волосся.

Гімнастичний диск

З допомогою гімнастичного диска можна було отримати вузьку талію, принаймні, у це вірили жінки у СРСР. На такий тренажер ставали ногами, а потім робили скручування вправо та вліво. Такі вправи зміцнювали м’язи живота та спини.

Ліжка із пружинами

Раніше люди спали на металевих ліжках із дуже еластичними пружинами. Вони прогиналися як гамак. Тому замість ортопедичних матраців в СРСР на ліжко підкладали дошки, щоби після сну спина не боліла.

“Скотч” для вікон

Зараз майже у кожному будинку стоять пластикові вікна, тому всі давно забули, як раніше взимку заклеювали щілини між склом та стіною. У промтоварах продавали спеціальний паперовий скотч, оскільки у вікно задував холодний вітер.

Гасова лампа

З появою електроенергії гасова лампа почала виходити з вжитку. Світильник працював на основі гасу. Зараз таку лампу можна побачити хіба що в музеї чи селі.

Ходунки

Наразі ходунки для дітей виходять із вживання, оскільки лікарі довели, що вони негативно впливають на розвиток дитини: неправильно фіксують таз та стопи. Проте раніше діти примудрялися пересуватися у саморобних ходунках з дерева та без коліс.

Ваги для яєць

Традиція продавати яйця десятками з’явилася нещодавно. У СРСР домашні яйця продавали поштучно відповідно до їхньої ваги: чим важчий продукт, тим дорожче. Продавці мали навіть спеціальні ваги з відмітками – маленький, середній, великий і найбільший розмір.

Стереоскоп

За допомогою стереоскопа фотографія ставала об’ємною. 3D-дисплеї зараз функціонують за принципом роботи пристрою, який був популярним у Союзі.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.