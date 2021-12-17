Досить часто на подіях, насичених емоціями, як позитивними, так і негативними, люди спочатку говорять, а потім думають про сказане. Експерти з етикету розповіли які слова та фрази недоречні на весіллі та похороні

Наприклад, деякі слова, якими ви хочете втішити скорботну на похороні людину, можуть лише посилити її біль і горе. І навіть на радісних святах, таких як весілля, є ризик сказати зовсім недоречні фрази.

Як не потрапити в незручне становище через власний язик, розповів експерт з етикету Август Еббот виданню BestLife. Він рекомендує не бажати молодятам удачі, а людям, які втратили близького, не казати: “Я знаю, що ви відчуваєте”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

Що не можна говорити на весіллях

1. “Сподіваюся, це триватиме довго”. Така фраза, на думку Августа Еббота, абсолютно недоречна на весіллі, а якщо ви її скажете під час привітання, то здастеся грубим і невихованим в очах гостей. Висловлюючи свої надії на здатність шлюбу “протриматися якомога довше”, ви ставите під сумнів його міцність, а отже і щирість почуттів закоханих.

2.“Бажаю удачі”. Ця фраза є традицією, що сягає корінням у далеке минуле. Багато років тому на весіллях вітали лише нареченого, бажаючи йому добра та процвітання. Нареченій же говорили сухе “удачі”, оскільки вона їй була необхідна для того, щоб спробувати приручити свого чоловіка. У ХХІ столітті це швидше вважатиметься моветоном, ніж доречним тостом. Куди приємніше молодятам буде почути: “Бажаю гарного спільного життя”.

3.Поради недоречні. Навіть тітка Валя та дядько Толя, які прожили 40 років у шлюбі, не повинні розповідати нареченому та нареченій про секрети свого довгого спільного життя. Краще проявити мудрість та побажати молодим пізнати весь смак сімейних буднів самостійно. Однак, якщо новоспечені чоловік і дружина самі просять поради, не відмовляйте їм у проханні.

Що не можна говорити на похороні

1.“Я знаю, що ви відчуваєте”. Здавалося б, досить поширена фраза на похороні. Але саме вона є забороненою. Так ви знецінюєте горе скорботного. Кожен із нас відчуває почуття та емоції по-своєму. Як не існує однакових сніжинок, так і людина унікальна в будь-яких проявах. Тому, що насправді твориться на душі в скорботного, може знати тільки він.

2.Діліться особистим досвідом, якщо вас попросили. Буває, що людині, яка втратила родича чи коханого, незрозуміло, як упоратися з горем та жити далі. Йому хочеться почути відповіді від сторонніх – і він просить поради. Якщо ж вам такої пропозиції не надходило, то доречніше промовчати.

3.Фізичний контакт не завжди необхідний. Дотик до плеча, щирі обійми або обмін історіями до того часу, поки обидва не почнуть ридати, – все це здорово, впевнений Еббот. Однак він рекомендує запитувати людину, яку ви зібралися обійняти, чи потрібно їй це зараз.

3.Не бійтеся показати емоції. Еббот радить присутнім на похороні відкрито висловлювати своє горе і спонукати інших скорботних зробити те саме, не побоюючись осуду. “Що шкідливо, то це вдавати, що вам не боляче або перепрошувати за те, що ви показуєте свої почуття”, – підкреслив експерт.

3 ознаки того, що пара розлучиться – весільна фотограф